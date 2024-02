Bloodborne PS5 e PC era davvero in sviluppo, a quanto pare

Sony ha ormai deciso di rendere disponibili le sue esclusive più importanti anche su PC e, come dimostrato dal recente annuncio di Until Dawn, anche con edizioni specifiche per PS5.

Ma se c'è un'esclusiva che, almeno agli occhi dei fan, sembra essere stata ignorata nonostante un innegabile successo, quella è senza ombra di dubbio Bloodborne: il soulslike sviluppato in esclusiva da FromSoftware (lo trovate su Amazon) è ancora oggi uno dei titoli PlayStation più amati e sono in molti a chiedere un suo possibile ritorno.

Ricordiamo infatti che al momento ha un frame rate bloccato a 30FPS: la community spera che nuove versioni del gioco, su PS5 e PC appunto, possano sbloccarlo e rendere il gioco ancora più gradevole da vedere, dato che la sua direzione artistica è uno dei fattori di maggior pregio.

Nel corso degli scorsi anni sono seguite tantissime voci di corridoio relative a eventuali remake o remaster, ma a quanto pare un porting era davvero in lavorazione: a segnalarlo è stato il giornalista Imran Khan, ex senior editor di Game Informer e Fanbyte.

In un post pubblicato sul forum ResetEra (via ComicBook), Khan ha infatti confermato che una nuova versione di Bloodborne era effettivamente in sviluppo su PS5 e PC, ma di non averne più sentito parlare da diversi anni.

Di conseguenza, non sappiamo se questo porting alla fine uscirà o se magari i lavori sono stati perfino riavviati senza che il pubblico ne sappia ovviamente nulla, ma pare che Sony non si sia dimenticata dell'esistenza di questa bellissima esclusiva.

Ovviamente vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma non possiamo che augurarci che questo significhi di poter avere ulteriori novità più importanti e precise nel corso delle prossime settimane.

Ma nel frattempo, il soulslike di PlayStation potrebbe perfino diventare un film, almeno stando ad alcune indiscrezioni degli insider.

Nel frattempo, se servisse scherzosamente una "conferma" al fatto che Sony non si è affatto dimenticata di quest'esclusiva, basti ricordare che recentemente ha "bloccato" l'uscita del fangame Bloodborne Kart.