Bloodborne potrebbe tornare, ma «ci vorrà del tempo»

Di un remake o di un remaster di Bloodborne al momento non se ne parla, ma a quanto pare prima o poi il miracolo potrebbe avvenire.

Il soulslike di FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) è infatti ancora oggi bramato dai fan di tutto il mondo.

Vero anche che, proprio di recente, a Hidetaka Miyazaki è stato chiesto se un Bloodborne Remake su PS5 è nei piani oppure no.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un insider sembra certo che prima o poi sentiremo nuovamente parlare di Bloodborne.

La fuga di notizie in questione proviene dall'utente "Silknigth", ossia il leaker che ha diffuso la notizia che Ghost of Tsushima: Director's Cut sarebbe arrivato su PC, notizia rivelatasi poi vera.

Rispondendo a un tweet che chiedeva delucidazioni sul ritorno di Bloodborne, Silknigth ha risposto: «Sicuramente il gioco riceverà più di un semplice remaster, ma ci vorrà del tempo».

Il leaker ha anche affermato che è in arrivo un porting PC di The Last of Us Part II e se ciò corrisponderà è vero, speriamo solo che venga lanciato in uno stato migliore rispetto al remake di The Last of Us Part I.

Ovviamente, nel caso in cui vi fossero novità improvvise su un eventuale - e a questo punto gradito - ritorno del soulslike gotico di From, vi avviseremo praticamente in tempo reale.

Bloodborne è già disponibile su PS4 ed è retrocompatibile con PlayStation 5, ma su console current-gen è limitato a soli 30fps.

È inoltre disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium senza costi aggiuntivi.

Restando in tema, alcune settimane fa il modder Lance McDonald è riuscito a far girare Bloodborne alla risoluzione nativa di 1080p e a 60fps su PlayStation 5.

Ma non solo: un altro video mostra sempre Bloodborne a 60 fotogrammi al secondo su di una PS5 hackerata.