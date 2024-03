The Last of Us Part II potrebbe arrivare su PC

Che PlayStation voglia portare sempre più giochi su PC è cosa nota, visto che a breve potrebbe toccare anche a The Last of Us Part II.

Il capolavoro di Naughty Dog, che trovate anche su Amazon, ha infatti dalla sua una mole di fan niente male.

Solo ieri è stata infatti confermata la versione PC di Ghost of Tsushima, altro big PlayStation.

Ora, il leaker che ha anticipato correttamente l'uscita dell'avventura di Jin Sakai su PC afferma che anche il titolo di Naughty Dog è dirittura d'arrivo.

Tale "Silknigth" ha recentemente rivelato attraverso il suo account X/Twitter che The Last of Us Part II sarebbe davvero molto vicino.

Il leaker non parrebbe avere delle tempistiche precise per questo altro port PC, ma a quanto pare non mancherebbe troppo.

Andando per ipotesi, The Last of Us Part II per PC potrebbe quindi uscire entro e non oltre il 2024.

Al momento parliamo sempre di indiscrezioni e non di informazioni ufficiali, sebbene la fonte si è rivelata essere col tempo abbastanza affidabile. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ci saranno novità.

Ricordiamo in ogni caso che The Last of Us Part I è già disponibile da diversi mesi su PC.

Il primo capitolo è infatti già stato pubblicato su personal computer, in una versione che ha però deluso le aspettative per via di un'ottimizzazione tecnica piuttosto mediocre (nonostante varie patch abbiano poi tentato di sanare la situazione col passare dei mesi), cosa che ha portato anche a un review bombing.

Nella nostra analisi (che trovate qui) vi abbiamo infatti spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»