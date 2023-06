Bloodborne può girare su PS5 al massimo, ed è perfetto

Da tempo i fan sperano in un sequel, in un remake o anche solo in una remaster di Bloodborne, senza purtroppo essere accontentati.

Il soulslike di FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) è diventato un classico indiscusso e una delle esclusive più amate dai giocatori di PlayStation 4.

Advertisement

Di versi mesi fa un insider aveva reso noto che Sony avrebbe cancellato il porting PC, una notizia che ha gettato ulteriormente nello sconforto.

E se l'unico modo per ingannare l'attesa che ci separa da un eventuale sequel è quello di mettere le mani su un nuovo fumetto ufficiale, ora a portarci una ventata di aria fresca di pensano anche i modder.

Come riportato anche da GameRant, infatti, qualcuno è riuscito a far girare Bloodborne alla risoluzione nativa di 1080p e a 60 FPS su PlayStation 5.

Come saprete, il gioco di From è rimasto bloccato su PlayStation 4 con un cattivo frame timing e un limite di 30 FPS, senza mai vedere la tanto attesa patch next-gen.

Lance McDonald è riuscito a far girare il gioco senza problemi a 1080p/60 FPS su PlayStation 5, come potete vedere dal video poco sopra.

Ciò che è particolarmente degno di nota è che non viene eseguito alcun upscaling aggiuntivo, il che significa che il gioco viaggia a una risoluzione nativa di 1080p e con un limite di 60 FPS.

McDonald non ha fornito molte informazioni su come sia riuscito a far girare Bloodborne su PS5 così bene, ma il combattimento con Padre Gascoigne è a dir poco impressionante.

Al momento, tuttavia, un annuncio di una remaster o una patch next-gen latita, sebbene dopo le dichiarazioni di David Jaffe - papà di God of War - che segnalava di aver sentito parlare dello sviluppo di un'edizione rimasterizzata erano in molti a essersi illusi.

Nonostante questo, a breve i giocatori appassionati di souls potranno mettere le mani su Lies of P, vero e proprio erede di Bloodborne.