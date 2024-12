Bloodborne emulato diventa sempre più bello

L'emulazione di Bloodborne su PC continua a migliorare grazie agli aggiornamenti quasi quotidiani dell'emulatore ShadPS4 e ai mod che potenziano l'aspetto visivo del gioco, offrendo un'esperienza che si avvicina a una versione remasterizzata.

La prima versione classico PS4 (che trovate su Amazon) si è col tempo trasformata in un’esperienza completa e giocabile praticamente dall’inizio alla fine.

Portare uno dei souls più amati di sempre a un pubblico più ampio, anche se in maniera non ufficiale, sta comunque dando i suoi frutti.

Ora, come riportato anche da Wccftech, l'ultima versione dell'emulatore ShadPS4, la 0.4.1, affronta alcuni dei problemi che causavano frequenti crash, come i picchi di utilizzo della RAM e l'uso eccessivo della VRAM.

Questo aggiornamento sembra ridurre notevolmente l'uso della VRAM, migliorando così le prestazioni del gioco su una varietà di configurazioni di sistema.

Come mostrato in un video di tabeneru su YouTube, queste modifiche dovrebbero garantire un'esperienza più stabile e fluida.

Oltre ai miglioramenti generali dell'emulazione, Bloodborne sta vedendo il potenziamento visivo grazie al duro lavoro dei modder.

È stato rilasciato un nuovo aggiornamento per la mod Enable Dynamic Shadow, disponibile su Nexus Mods.

Questa versione migliora ulteriormente le ombre dinamiche introdotte dalla mod, offrendo un aspetto visivo più dettagliato e realistico.

Le schermate di confronto con il remaster non ufficiale mostrano chiaramente quanto le ombre dinamiche arricchiscano l'estetica del gioco.

Se sei un fan di Bloodborne e vuoi provarlo al meglio su PC, questi miglioramenti sono sicuramente qualcosa da tenere d'occhio. Per maggiori dettagli sull'emulatore, puoi visitare il sito ufficiale.

Questi aggiornamenti stanno facendo sì che il gioco sia sempre più accessibile e visivamente straordinario, offrendo ai fan una versione migliore del classico From, in attesa che qualcosa di ufficiale venga finalmente annunciato (anche se per ora non se ne parla).

