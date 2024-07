Blizzard regala gratis PC Game Pass ai fan: nuovi giochi gratis in arrivo?

Se avete già giocato in passato a giochi Blizzard su PC, potreste voler dare un'occhiata alla vostra e-mail: il publisher ha infatti deciso di inviare una gradita sorpresa a molti suoi utenti.

Blizzard sta inviando a sorpresa diversi codici per il riscatto di 1 mese gratuito per PC Game Pass agli indirizzi e-mail dei suoi utenti, che potranno essere utilizzati solo da chi non è attualmente abbonato al servizio.

Si tratta infatti di una prova gratuita per chi non è ancora abbonato e che include esclusivamente il catalogo per PC: non si tratta insomma dell'abbonamento Ultimate (che trovate scontato su Amazon), ma è comunque un regalo estremamente gradito e inaspettato.

In rete stanno arrivando diverse segnalazioni al riguardo sui diversi forum social, ma possiamo confermare che un codice per il riscatto di 1 mese gratuito è arrivato anche al nostro indirizzo.

Il fatto che sia arrivato questo codice senza alcun preavviso sta ovviamente stuzzicando i fan: che Xbox si stia preparando a una nuova infornata a sorpresa di giochi gratis di Activision Blizzard sul catalogo?

Effettivamente nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi rumor al riguardo, con il possibile arrivo di Crash Bandicoot Trilogy e di Call of Duty Modern Warfare 3: che stiano davvero per esordire in formato gratuito per gli abbonati?

Ovviamente non possiamo saperlo con certezza: per il momento, possiamo solo consigliarvi di controllare le vostre caselle e-mail e verificare se avete ricevuto anche voi un codice gratuito da riscattare.

Se dovessero arrivare aggiornamenti in merito a possibili nuovi giochi di Activision Blizzard su Xbox Game Pass, ovviamente vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine il prima possibile.

Nel frattempo, restando in tema di novità sul catalogo, vi ricordiamo che sono stati svelati i nuovi giochi gratis per la seconda metà di luglio, così come i titoli che ci lasceranno a fine mese.