Xbox Game Pass, ecco i giochi gratis della seconda metà di luglio 2024

È un mese movimentato per gli utenti di Xbox Game Pass, dato che nei giorni scorsi si è parlato tanto degli aumenti di prezzo per il servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Intanto, luglio prosegue e come di consueto il gigante di Redmond ha confermato su XboxWire quelli che sono i giochi che entrano in Game Pass per la seconda metà del mese.

E tra questi figurano delle interessanti produzioni del day-one, come il neo-recensito Kunitsu-Gami di casa Capcom, o l'atteso Flintlock che abbiamo provato qualche settimana fa, dandovi le prime impressioni del nostro Marino Puntorieri.

Vediamo quindi tutte le novità.

Giochi Xbox Game Pass - Seconda metà di luglio 2024

Si aggiungono alla libreria:

Magical Delicacy (PC, console, cloud) - da oggi

(PC, console, cloud) - da oggi Flock (PC, cloud, console) - da oggi

(PC, cloud, console) - da oggi Flintlock: The Siege of Dawn (PC, cloud, console) - 18 luglio

(PC, cloud, console) - 18 luglio Dungeons of Hinterberg (PC, cloud, console) - 18 luglio

(PC, cloud, console) - 18 luglio Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PC, cloud, console) - 19 luglio

Sarà senz'altro interessante anche scoprire Dungeons of Hinterberg, che debutterà a sua volta da subito sull'abbonamento per gli utenti Microsoft.

Ora come ora, Game Pass è suddiviso in diversi tier: quello Core permette di accedere a una piccola libreria di giochi selezionati e ai servizi dei giochi online.

Quello Standard (il vecchio abbonamento console) somma a questi benefici anche una titanica libreria di videogiochi on demand. Infine, l'abbonamento Ultimate (potete trovarlo su Instant Gaming) somma a questi perk la possibilità di giocare in cloud e l'inclusione dei giochi Microsoft dal day-one – come il futuro Fable, ad esempio.

Se invece siete giocatori su Windows, potete pensare di abbonarvi a PC Game Pass, che include una sua libreria di giochi on demand per computer, comprese anche le produzioni Microsoft fin dal day-one.