Crash Bandicoot gratis su Game Pass, ci sono altri indizi

Con l'acquisizione di Activision Blizzard, tra i tanti vantaggi di cui può godere Xbox c'è la possibilità di avere tanti giochi gratis ulteriori all'interno di Game Pass, e sembra proprio che tra questi ci sarà anche Crash Bandicoot.

D'altronde, dopo la conferma dell'altisonante e importante Call of Duty Black Ops 6 gratis all'interno di Game Pass, molti altri videogiochi di Activision Blizzard potrebbero arrivare per completare l'appello.

All'interno del catalogo di giochi gratis di Game Pass è arrivato anche Diablo 4, nel tempo, e ci sono sempre più indizi del fatto che il prossimo gioco sarà uno dei Crash Bandicoot.

Come riporta Windows Central, si intensificano i report sulla vicenda.

Il leaker eXtas1s indica, sui forum di eXputer, che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriverà su Xbox Game Pass nell'agosto 2024. Anche Windows Central conferma la storia, e nel giro di qualche settimana non potremo che scoprire se sarà vero oppure no.

E potrebbero non essere gli ultimi giochi gratis di Activision ad arrivare su Game Pass, stando alle informazioni del leaker:

«Logicamente, mi aspetto che arrivino anche Tony Hawk 1+2 e Spyro Reignited Trilogy, che so che arriveranno molto presto ma non posso garantire il loro arrivo sul servizio nello stesso mese. Per quanto riguarda l'arrivo di alcuni giochi di Call Of Duty, al momento non ho informazioni se arriveranno ad agosto o se bisognerà aspettare ancora più a lungo.»