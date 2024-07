Xbox Game Pass, 3 giochi gratis dicono addio a fine luglio

In contemporanea all'annuncio dei nuovi giochi gratis in arrivo per la seconda metà di luglio — che questa volta sono pochi ma buoni — Xbox Game Pass ha annunciato come di consueto anche i titoli che sono destinati a lasciare il catalogo a fine luglio.

Ogni metà e fine mese il servizio in abbonamento (che trovate scontato su Amazon) deve rinunciare ad alcuni dei suoi titoli gratis, ma gli utenti avranno sempre a disposizione circa 2 settimane di tempo per recuperarli prima che sia troppo tardi.

Questa volta il tutto è apparso più "bilanciato" del solito: per 3 nuovi titoli in arrivo, altri 3 giochi gratis sono pronti a dirci addio il 31 luglio.

La lista completa è stata svelata sul blog ufficiale Xbox Wire: ve la riproporremo qui di seguito.

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 31 luglio 2024

A Short Hike (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Train Sim World 4 (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Venba (Cloud, Console e PC)

Tra questi il più interessante è sicuramente Venba, una delle rivelazioni indie dello scorso anno che è anche riuscito ad aggiudicarsi a sorpresa qualche premio in diverse cerimonie award: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione.

Microsoft ci ricorda come sempre che potremo approfittare di uno speciale sconto del 20% per acquistare questi titoli prima della loro rimozione del catalogo, valido ovviamente per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di scaricare questi 3 titoli e provarli prima che sia troppo tardi, in attesa che vengano svelati ufficialmente tutti i nuovi giochi gratis di agosto.

Nel frattempo, vi ricordiamo che questa settimana sono in arrivo alcune interessanti novità al day-one, come il nuovo action di casa Capcom Kunitsu-Gami, che vi abbiamo raccontato nella recensione dedicata, oppure Flintlock che abbiamo già avuto l'occasione di provare in anteprima.