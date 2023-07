Blizzard porterà i suoi giochi su Steam, è la fine di un'era

Con un bel colpo di scena, Blibzzard ha svelato che i suoi titoli arriveranno su Steam nei prossimi tempi a partire da Overwatch 2.

La serie che ha creato la serie di personaggi che la community ha amato (anche in versione Funko Pop su Amazon) ora ha trovato una nuova casa.

Per altro in un momento in cui le cose non stanno andando esattamente bene per lo shooter, visto che Overwatch 2 sta ufficialmente morendo.

L'annuncio è arrivato a sopresa da Mike Ybarra, presidente di Blizzard, che ha spiegato le motivazioni dietro questo epocale cambio di rotta.

«Il nostro obiettivo in Blizzard è ascoltare i giocatori e cercare di superare le loro aspettative in tutto ciò che facciamo», ha dichiarato Ybarra in merito nel blog ufficiale.

Relativamente al passaggio su Steam da Battle.net, ha dichiarato:

«Sebbene Battle.net rimanga una priorità per noi ora e in futuro, abbiamo sentito che i giocatori desiderano la scelta di Steam per una selezione dei nostri giochi, a partire da Overwatch 2 il 10 agosto. Siamo felici di lavorare con Valve affinché ciò accada.»

Gabe Newell ha infatti incalzato dichiarando che «i giocatori e gli sviluppatori trarranno entrambi vantaggio dall'arrivo di Overwatch 2 su Steam», per dare forza all'annuncio.

I giocatori su Steam dovranno comunque connettere Overwatch 2 a un account Battle.net, come richiesto per tutte le piattaforme, che consente il gioco multipiattaforma e altro ancora. I giocatori che utilizzano Steam avranno accesso alle funzionalità della piattaforma mentre giocano a Overwatch 2, come gli obiettivi di Steam, la loro lista di amici di Steam e la possibilità di invitarli a giocare nel gioco.

Tuttavia, Ybarra ha specificato in un successivo tweet che tutti i giochi verranno lanciati nativamente da Steam, senza il passaggio a Battle.net.

Un cambiamento importantissimo, con la pagina Steam di Overwatch 2 già online che sarà solo il primo di una selezione di giochi in arrivo.

«Condivideremo di più sui potenziali altri giochi in arrivo sulla piattaforma quando sarà il momento», conclude Blizzard nel suo comunicato.

Chissà che questo non possa davvero segnare una rinascita per Overwatch 2, in questo che potrebbe essere l'anno in cui vedremo una svolta per il titolo, positiva o negativa che sia. Intanto è arrivata anche una nuova miniserie legata al videogioco.

Per quanto riguarda Steam, invece, non dimenticatevi di scaricare i sei giochi gratis in prova da ora.