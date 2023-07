Steam, altri 6 giochi da provare gratis

Continuano ad aumentare i giochi gratis disponibili su Steam, visto che ora abbiamo altri 6 nuovi titoli gratuiti attualmente a disposizione per essere provati con mano.

La notizia arriva a breve distanza da un'altra serie di chicche, disponibili sempre in forma gratuita.

Advertisement

Senza contare anche altri giochi a tema horror, sempre e comunque piuttosto gradevoli.

I giochi gratuiti su Steam questa settimana sono i seguenti (via GamingBible):

Zombiolence : in un mondo di disperazione e sopravvivenza estrema gli umani si uniscono per porre fine alla più grande piaga di zombie mai vista.

: in un mondo di disperazione e sopravvivenza estrema gli umani si uniscono per porre fine alla più grande piaga di zombie mai vista. RIFF è un RPG fantascientifico che sembra in qualche modo ispirato ai film di Tron.

è un RPG fantascientifico che sembra in qualche modo ispirato ai film di Tron. Tides of Dominion è un gioco d'avventura che vi farà vivere un'avventura marittima, ambientata tra le onde tumultuose di mari inesplorati.

è un gioco d'avventura che vi farà vivere un'avventura marittima, ambientata tra le onde tumultuose di mari inesplorati. Quantum Rail è uno sparatutto in prima persona dal ritmo incalzante che vi porterà in un'avventura in un mondo del selvaggio west a tema fantascientifico.

è uno sparatutto in prima persona dal ritmo incalzante che vi porterà in un'avventura in un mondo del selvaggio west a tema fantascientifico. Cave Crawlers vi farà giocare nei panni di un Nano alla ricerca di gloria, potere e bottino.

vi farà giocare nei panni di un Nano alla ricerca di gloria, potere e bottino. Yappie! Knockout è un gioco sportivo online che vede fino a 24 giocatori competere in una serie di mini-giochi che si svolgono in un mondo colorato e caotico, pieno di trappole e ostacoli.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

Restando in tema, poche ore fa sono state svelate le ultime novità Xbox Game Pass di luglio 2023, nonché della prima chicca in arrivo il primo agosto.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.