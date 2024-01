Blizzard annuncia il suo nuovo presidente, dopo Mike Ybarra

Johanna Faries è il nuovo presidente di Blizzard Entertainment, avvicendandosi a Mike Ybarra che ha lasciato l'azienda nel recente turno di licenziamenti di massa.

Mike Ybarra ha ricoperto il ruolo di presidente di Blizzard durante lo sviluppo di Diablo 4 e Overwatch 2, e nel suo salutare l'azienda ha accompagnato anche la cancellazione del nuovo videogioco annunciato di recente dall'azienda.

Ma ora, o più precisamente dal 5 febbraio 2024, Johanna Faries è pronta a prendere il suo ruolo come ha dichiarato l'azienda in una nota ufficiale pubblicata sul sito.

«È un onore unirmi a voi la prossima settimana in questa nuova veste», ha dichiarato Faries nella lettera, non dimenticando di parlare del momento delicato che sta vivendo Blizzard Entertainment:

«La giornata di oggi porta con sé anche alcune emozioni contrastanti. La perdita di compagni di squadra di talento negli ultimi giorni è difficile da conciliare con l’immensa eccitazione che provo all’idea di unirmi a Blizzard e di sfruttare lo slancio che avete creato per il prossimo capitolo di Blizzard.»

«La notizia della mia nomina potrebbe senza dubbio suscitare una serie di reazioni, domande e persino preoccupazioni», continua Faries nella sua lettera aperta.

Il nuovo presidente di Blizzard Entertainment ha ricoperto il ruolo di direttore generale del franchise di Call of Duty in Activision, iniziando nel 2018 come capo della divisione eSport di Call of Duty. Proprio per questa sua affiliazione con Activision, e di conseguenza l'influenza venefica di Bobby Kotick, l'annuncio della nomina di Johanna Faries potrebbe scuotere qualcuno.

«Mi impegno a fare tutto il possibile per aiutare Blizzard a prosperare, con cura e considerazione per voi e per i nostri giochi», dichiara Faries quasi ad anticipare le prime, possibili critiche.

Ovviamente non ci resta che assistere al suo lavoro e sperare che possa far rinascere Blizzard, che fa parte di un periodo molto complesso anche per Xbox e i licenziamenti di massa comunicati di recente.