Call of Duty è andato peggiorando per colpa di Bobby Kotick

Call of Duty sta vivendo probabilmente il suo momento peggiore, almeno in termini di ricezione da parte di critica e pubblico, e tra le causa della debacle della saga di Activision c'è anche Bobby Kotick, a quanto pare.

Call of Duty Modern Warfare III è stato solo l'ennesimo episodio poco soddisfacente della serie negli ultimi anni, che nella nostra recensione abbiamo definito «un gioco incredibilmente stanco» che dalla sua offre «una campagna spenta ed insulsamente propagandistica – che ci ricorda quanto gli Stati Uniti siano il bene incarnato privo di macchia, rigorosamente armi alla mano – viene accompagnata da un multiplayer sì divertente ma che ricicla solamente contenuti già visti, e da una modalità zombie insipida come mai prima d'ora».

Advertisement

L'ultimo capitolo della serie ha toccato talmente il fondo che anche gli altri esponenti del mondo dei videogiochi lo hanno criticato prendendolo in giro, tra cui il doppiatore di Kratos.

E la colpa di questo declino è da addossare a Bobby Kotick, come riporta un ex-sviluppatore (tramite Eurogamer).

«Ho lavorato su [Call of Duty] per due anni come programmatrice presso Demonware. Le decisioni di Bobby [Kotick] hanno peggiorato i nostri giochi», ha detto sui social media Christina Pollock, una ex-programmatroce di Call of Duty lo stesso giorno in cui Kotick ha completato il suo ultimo giorno come CEO di Activision Blizzard.

La fonte di questa dichiarazione è la stessa che aveva raccontato della volontà di Kotick di voler uccidere uno dei dipendenti di Activision-Blizzard, che abbiamo riportato alla fine dello scorso anno.

In alcuni post successivi su X, Pollock ha invitato altri sviluppatori a raccontare i comportamenti di Kotick, e in particolare la dirigenza e i membri senior dei team:

«Con la mia anzianità e la facilità con cui ho altre opportunità, questo mi offre certe protezioni e sicurezza per fare queste cose. [...] Se fossi stato licenziato, avrei avuto diverse altre aziende in attesa dietro le quinte, ma questo è il motivo per cui spetta allo staff senior puntare i piedi. I junior non si sentiranno sicuri nel farlo finché i loro leader non lo fanno per primi.»

La sincerità della sviluppatrice ha dato il via ad un altro commento molto illuminante dal dietro le quinte del lancio di Overwatch 2, un altro titolo fallimentare di Activision-Blizzard, tramite il community manager Andy Belford:

«Rompo il mio silenzio per condividere un fatto divertente: quando abbiamo pianificato il lancio di Overwatch 2 su Steam, il mio team ha avvertito (con mesi di anticipo) che saremmo stati bombardati da recensioni negative. Abbiamo implorato maggiori informazioni, maggiori dettagli e più risorse per aiutarci con l'afflusso previsto, ma tutto è stato categoricamente negato. [...] La moderazione di Steam è stata affidata al team della comunità (non una funzione della comunità in Blizzard), nonostante il mio rifiuto di voler esporre i membri del mio team a quel livello di contenuti/post tossici. Alla domanda su chi abbia deciso di lanciarlo su Steam senza ulteriore aiuto: Bobby.»

«Questo è solo un esempio della cultura che Kotick ha coltivato in AB», approfondisce Belford: «la merda scorreva a valle, di solito finendo sugli individui meno pagati e più oberati di lavoro. Il management era troppo impegnato a reagire a direzioni selvaggiamente vacillanti e a decisioni che non avevano alcun senso.»

L'influenza di Bobby Kotick negli aspetti decisionali dello sviluppo sono stati molto più invadenti e dannosi di quanto potevamo immaginare, quindi, mentre continuano ad emergere comportamenti discriminatori da parte sua, anche contro gli anziani.

Se, nonostante tutto, volete dare una seconda possibilità alla serie di Call of Duty, sappiate che potete trovare gli ultimi capitoli su Amazon al miglior prezzo.