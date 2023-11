Black Friday Samsung: approfitta ora di sconti e coupon fino a 200€!

Samsung ha inaugurato l'attesa stagione del Black Friday, lanciando una campagna promozionale esclusiva attraverso il suo sito ufficiale. Superando le proprie consuete offerte, Samsung ha introdotto sconti fino al 30% e voucher di 200€, applicabili su un'ampia selezione di articoli tecnologici. Il catalogo in promozione spazia dalla più recente serie di smartphone, inclusi i modelli pieghevoli, fino alle smart TV di ultima generazione.

Per accedere al massimo sconto del 30%, i clienti dovranno utilizzare il codice "SAMSUNGBF" al momento del pagamento. Il bonus di 200€ sarà invece assegnato per acquisti futuri a chi spenderà almeno 599€ entro il 23 novembre. Inoltre, acquistando tramite un account Samsung si avrà diritto a un extra sconto del 5%. Tra le altre iniziative, c'è anche la possibilità di vincere un viaggio in Corea del Sud.

Black Friday Samsung, chi dovrebbe approfittarne?

Le offerte del Black Friday Samsung sono un'opportunità imperdibile per gli appassionati di tecnologia e i consumatori in cerca di prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. È l'occasione giusta per chi desidera aggiornare il proprio salotto con una smart TV avanzata o per gli entusiasti che vogliono sperimentare l'ultima tecnologia degli smartphone pieghevoli a condizioni mai viste durante l'anno.

Per gli aficionados di gaming, ad esempio, il monitor Odyssey G5 G55T da 34" è offerto a un prezzo esclusivo di 313,65€, usando il coupon dedicato — un affare che attualmente solo Amazon può eguagliare. Questo monitor è ideale per i gamer grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, oltre a essere dotato di tecnologia HDR10, che lo rende perfetto anche per guardare contenuti HDR su YouTube o film in alta definizione.

Per sfruttare al meglio queste promozioni, visitate la pagina dedicata sul sito Samsung, ma affrettatevi: le scorte sono limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

