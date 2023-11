Black Friday Amazon: 7 offerte last minute da non perdere!

Appassionati di gaming, è arrivato il momento che tutti attendevamo: il Black Friday su Amazon! Quest'anno, le offerte si superano, presentando sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti dedicati al mondo del gaming. Abbiamo esplorato le profondità delle offerte di Amazon per portarvi una selezione accurata dei sette prodotti gaming più allettanti in promozione durante il Black Friday.

Nella nostra lista troverete tutto ciò che un gamer potrebbe desiderare: dalle console di ultima generazione ai giochi più richiesti, passando per accessori indispensabili e periferiche di alta qualità che trasformeranno la vostra esperienza di gioco. Queste offerte rappresentano l'opportunità ideale per arricchire la vostra collezione o per fare quel tanto atteso upgrade al vostro setup.

Che siate giocatori casuali o hardcore gamers, queste offerte del Black Friday sono pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza e preferenza. Ma attenzione: le offerte sono soggette alla disponibilità e i prodotti più popolari tendono a esaurirsi velocemente. Quindi, preparatevi, tenete a portata di mano la vostra lista dei desideri e siate pronti a cogliere al volo queste fantastiche opportunità.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, ma vi consigliamo comunque di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo, potrete godere di spedizione gratuita e rapida sui vostri acquisti e accedere a numerosi vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

Black Friday Amazon: 7 offerte last minute da non perdere!

Oversteel Diamond | 149,99€ (-24%)

Una proposta che è sia bella da vedere che particolarmente comoda è rappresentata dalla sedia gaming Oversteel Diamond. Realizzata in similpelle per il massimo del comfort, propone dei braccioli che potete rialzare a piacimento, per farvi da comodo supporto durante le sessioni di gioco. Inoltre, il suo pistone di classe 4 permette di regolare con comodità anche l'altezza della sedia, che può sorreggere fino a 150 Kg senza alcun problema. E non è tutto: per le sessioni di gioco più rilassate, tenete conto che potete anche reclinare lo schienale fino a 180°. E se, come chi vi scrive, avete una certa fissa per l'abbinamento dei colori nella vostra postazione, sappiate che potete scegliere tra diverse colorazioni per gli accenti cromatici della vostra nuova sedia gaming!

Vedi su Amazon

MSI G2712 | 159,99€ (-20%)

Iniziamo la nostra selezione di monitor raccomandati con un modello prodotto da MSI, perfetto per chi è alla ricerca di un monitor adatto ad essere posizionato su una scrivania che può accomodare un display da 27". Caratteristica distintiva di questo monitor è la sua frequenza di aggiornamento di 170 Hz, che si colloca tra i diffusi 144 Hz e i più avanzati 240 Hz. Dotato di connessione tramite ingresso DisplayPort, il monitor offre varie funzionalità per migliorare l'esperienza di gioco, tra cui spicca la tecnologia Night Vision, che migliora la visibilità nei momenti più scuri del gioco, utile specialmente durante le sessioni pomeridiane quando la luce naturale è più forte. Attualmente, questo modello è disponibile a un prezzo eccezionalmente conveniente, con uno sconto del 20% rispetto al minimo storico registrato negli ultimi 30 giorni, portando il prezzo a soli 159,99€, un'opportunità da non perdere.

Vedi su Amazon

Xbox Series X ricondizionata certificata | 379,99€ (-19%)

Chi vuole avvicinarsi alla next-gen delle console spendendo molto meno rispetto al costo di listino abituale, può affidarsi al ricondizionato certificato di Amazon, che permette di portare a casa una Xbox Series X usata ma assolutamente funzionante, come fosse nuova. Il grande vantaggio risiede ovviamente nel prezzo: in questo caso, infatti, complice anche l'offerta del Black Friday, la console più potente sul mercato costa 379,99 euro, incluso il controller già nella confezione. È la soluzione ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo di Xbox senza spendere una cifra eccessiva, ma mira comunque a giocare al massimo della qualità e della risoluzione.

Vedi su Amazon

Corsair SSD MP600 PRO LPX | 94,99€ (-10%)

Ideale per l'utilizzo con PS5, Corsair MP600 PRO LPX è un SSD perfetto per i videogiochi, disponibile in tagli che vanno dai 500 GB ad addirittura i 4 TB – per avere davvero tanto spazio su cui salvare i titoli che non volete scaricare di nuovo in futuro. Ha una velocità di lettura fino a 7100 MB/s e di scrittura fino a 6800 MB/s, che lo rendono perfetto anche per le console di ultima generazione.

Vedi su Amazon

Bundle Playstation 5 Standard + Final Fantasy XVI | 649,99€ (-24%)

Questa offerta è l'ideale sia per i fan di lunga data di Sony sia per i nuovi utenti che vogliono esplorare il mondo dei videogiochi con una console di ultima generazione. È particolarmente adatta per chi cerca una PS5 con un titolo di grande successo come Final Fantasy XVI, uno dei giochi più apprezzati del catalogo disponibile. La Playstation 5, dotata di un controller wireless DualSense che offre un'esperienza di gioco immersiva grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi, è una scelta eccellente anche per chi preferisce il design originale rispetto alla futura PS5 Slim, che sarà l'unica disponibile una volta esaurite le scorte dell'attuale modello.

Vedi su Amazon

Super Mario Bros. Wonder | 49,97€ (-15%)

Super Mario Bros. Wonder, l'ultimo capitolo della celebre serie rilasciato solo alcune settimane fa, cattura magnificamente l'essenza dei classici Super Mario Bros., riportando i giocatori all'apogeo dei platform 2D. Nintendo ha fatto centro scegliendo di rivisitare il fascino intramontabile dei primi giochi di Mario, apprezzati per la loro semplicità unita a sfide creative e design di livelli innovativi. L'aggiunta della modalità multiplayer infonde una dimensione sociale al gioco, invitando a divertirsi in cooperazione con amici e familiari. Che siate veterani della serie o nuovi avventurieri nel mondo di Mario, troverete in Super Mario Bros. Wonder un'esperienza di gioco coinvolgente e aperta a tutti!

Vedi su Amazon

Corsair HS55 | 49,99€ (-42%)

Decisamente più corposo, certo, lo sconto sulle ottime Corsair HS55 pensate per godersi il suono surround, con tecnologia Dolby Surround 7.1 che punta tutto sulla spazialità e la direzionalità del comparto audio dei vostri videogiochi preferiti. Realizzate con un leggero corpo in carbonio, sono equipaggiate di un microfono direzionabile sul padiglione sinistro – e sempre nel corpo della cuffia trovate anche la manopola per la regolazione del volume. Considerando il prezzo estremamente accessibile in promozione, si tratta di un'ottima soluzione cablata per giocare su PC e su console.

Vedi su Amazon