La settimana del Black Friday di Amazon ha visto un numero elevatissimo di prodotti in sconto delle categorie più disparate, che vi abbiamo prontamente segnalato con i nostri tempestivi aggiornamenti nel corso degli ultimi due giorni, dai semplici videogiochi alle console, smart TV, smartphone, notebook gaming e tanto altro ancora.

Ma quali sono stati i più acquistati dai lettori di Spaziogames? Il nostro pubblico, composto ovviamente da gamer, si è buttato, come facilmente prevedibile, in gran parte su videogiochi e accessori. Di seguito trovate la classifica dei prodotti più venduti.

Black Friday 2023: i prodotti più acquistati dai nostri lettori

1. Amazon Fire TV Stick

L'articolo più acquistato in assoluto nel corso del periodo del Black Friday dai lettori di Spaziogames è stato l'Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, dispositivo di streaming multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore. Offre l'accesso a una vasta gamma di contenuti online, tra cui servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e molti altri. La particolarità di questo modello è il telecomando vocale Alexa integrato, che permette di utilizzare comandi vocali per la ricerca di contenuti, il controllo della riproduzione, e la gestione di dispositivi smart home compatibili. È ideale per chi cerca una soluzione semplice e intuitiva per lo streaming di contenuti multimediali.

2.Super Mario Bros. Wonder

Al secondo posto troviamo Super Mario Bros. Wonder, ultimo capitolo della celeberrima serie per Nintendo Switch. Questo gioco porta una ventata di novità nel classico universo di Super Mario, introducendo personaggi giocabili come la Principessa Peach, la Principessa Daisy e Yoshi, oltre ai familiari Mario e Luigi. Super Mario Bros. Wonder conserva l'essenza dei classici giochi di piattaforma 2D di Mario, ma aggiunge elementi di cooperazione, permettendo ai giocatori di unirsi in avventure ricche di sfide e divertimento. Con la sua grafica vivace e gameplay intuitivo, questo gioco è una nuova aggiunta entusiasmante alla serie Super Mario, promettendo ore di divertimento sia per i fan di lunga data sia per i nuovi giocatori.

3. Nintendo Switch OLED

Sul gradino più basso del podio si trova la console Nintendo Switch OLED, evoluzione del modello originale della console Nintendo Switch, con diversi miglioramenti che ne aumentano il valore. La caratteristica più rilevante è il suo schermo OLED da 7 pollici, che offre una qualità dell'immagine superiore con colori più vividi e contrasti più profondi rispetto al modello standard. La console include anche uno stand regolabile più ampio per una migliore stabilità e visualizzazione in modalità tavolo, una memoria interna aumentata a 64 GB, e una base dotata di porta LAN per una connessione internet più stabile. Inoltre, il modello OLED presenta un audio migliorato per un'esperienza di gioco più coinvolgente. Queste caratteristiche rendono la Nintendo Switch OLED una scelta eccellente sia per il gioco portatile sia per quello collegato alla TV.

4. Lampadina Philips Hue White

Continuiamo con la Philips Hue White, lampadina smart a LED che offre un'illuminazione bianca di alta qualità con la possibilità di controllo tramite Bluetooth. Queste lampadine, disponibili nel formato E27, si caratterizzano per la loro facilità di installazione e uso. Possono essere accese, spente o regolate in intensità tramite l'app Philips Hue o con comandi vocali quando collegate a dispositivi compatibili. La Philips Hue White si distingue per la sua versatilità, essendo adatta sia per l'illuminazione di base che per creare atmosfere diverse grazie alla variazione dell'intensità luminosa. Sono ideali per coloro che desiderano iniziare a esplorare le potenzialità della casa intelligente, offrendo un'esperienza di illuminazione personalizzabile e comoda.

5. Echo Dot (5° generazione)

Echo Dot di 5ª generazione è un altoparlante smart compatto di Amazon, che integra l'assistente vocale Alexa. Questo modello, aggiornato nel 2022, presenta diverse innovazioni rispetto alle generazioni precedenti. Tra le sue caratteristiche principali vi sono un sensore termico e un accelerometro che supportano i controlli gestuali. L'Echo Dot di 5ª generazione offre connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, garantendo una connessione stabile e veloce per lo streaming di musica e l'interazione con altri dispositivi smart. È disponibile in varie colorazioni, inclusa l'opzione antracite, e presenta un design elegante e moderno che si adatta facilmente a diversi ambienti domestici. Questo dispositivo è ideale per coloro che cercano un assistente vocale smart per la gestione di attività quotidiane, l'ascolto di musica, l'accesso a notizie e informazioni, e il controllo di dispositivi smart home compatibili.

6. Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K di Amazon è un dispositivo per lo streaming multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore. Questo modello supporta la risoluzione 4K Ultra HD e offre compatibilità con tecnologie di imaging avanzate come Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos per l'audio (su dispositivi selezionati). È dotato di un telecomando vocale Alexa, permettendo il controllo del dispositivo attraverso comandi vocali. Il Fire TV Stick 4K offre un'esperienza di streaming fluida e veloce grazie al suo potente processore e alla connettività Wi-Fi, rendendolo uno dei dispositivi di streaming più potenti e completi disponibili sul mercato. È ideale per lo streaming di film, programmi TV, musica e altri contenuti da varie piattaforme online.

7. Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition

Sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle, Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition è un crossover tra i franchise di Super Mario di Nintendo e Rabbids di Ubisoft. In questa edizione, i giocatori intraprendono un'avventura dinamica per salvare e proteggere i potenti Spark, creature che uniscono le abilità di Mario e dei Rabbids. Il gameplay combina elementi di strategia e azione, con una serie di battaglie tattiche che richiedono di utilizzare abilmente le abilità dei personaggi e dei loro alleati Spark. I giocatori affronteranno sia avversari già noti nei franchise di Mario e Rabbids sia nemici mai visti prima, sfruttando poteri incredibili e strategie diverse per avere successo nelle varie sfide. La Cosmic Edition include contenuti aggiuntivi esclusivi, rendendo l'esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente.

8.Echo Pop

Amazon Echo Pop è un altoparlante smart di dimensioni compatte, parte della famiglia di dispositivi Echo. Questo modello si distingue per il suo design semi-circolare, diverso dalla forma a sfera completa degli altri Echo. È dotato di tre pulsanti fisici per il controllo del volume e la disattivazione del microfono. L'Echo Pop integra l'assistente vocale Alexa, permettendo agli utenti di accedere a varie funzionalità come riproduzione di musica, controllo di dispositivi smart home, ottenimento di informazioni e molto altro tramite comandi vocali. Nonostante le sue dimensioni ridotte, l'Echo Pop è in grado di offrire un suono pieno e di qualità, rendendolo un'opzione ideale per chi cerca un dispositivo smart speaker base ma funzionale.

9.SSD Samsung 990 Pro

Gli SSD Samsung 990 Pro sono unità a stato solido di alta gamma progettate per offrire prestazioni di alto livello. Questi SSD utilizzano l'interfaccia PCIe Gen 4.0, garantendo velocità di lettura e scrittura molto elevate, ideali per applicazioni che richiedono grandi trasferimenti di dati come il gaming, l'editing video e l'utilizzo di software professionali. Il 990 PRO offre velocità di lettura sequenziale fino a 7.450 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 6.900 MB/s, e prestazioni di lettura e scrittura casuale fino a 1.600 IOPS. Sono disponibili in diverse capacità di archiviazione, inclusa la versione da 1 TB, e sono dotati di un controller Samsung Pascal e un dissipatore di calore integrato per mantenere le prestazioni ottimali anche sotto carico pesante. Questi SSD sono noti per la loro affidabilità e durata, rendendoli una scelta eccellente per utenti che cercano un'unità di archiviazione veloce e durevole.

10.Controller DualSense

Il controller DualSense è il gamepad ufficiale della Playstation 5 (PS5). Si distingue per il suo design innovativo e le sue caratteristiche avanzate, che mirano a migliorare l'esperienza di gioco. Il DualSense incorpora feedback tattile, che permette ai giocatori di percepire diverse sensazioni fisiche attraverso il controller, come il rinculo di un'arma o il sentire la pioggia virtuale. È dotato anche di trigger adattivi che possono modificare la resistenza in base alle azioni del gioco, offrendo un livello di immersione più profondo. Il controller include un microfono integrato, un altoparlante e una porta per jack audio da 3,5 mm, consentendo una comunicazione facile con altri giocatori online. La sua estetica è caratterizzata da un design ergonomico e iconico, rendendolo non solo funzionale ma anche visivamente accattivante.

