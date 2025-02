BioWare finirà per chiudere? Il report di Bloomberg è impietoso

La situazione di BioWare è chiaramente problematica ma con dei problemi che non sono effettivamente chiari, se non fosse per un report di Bloomberg che ci aggiorna sulla disponibilità della forza lavoro per lo sviluppatore.

Secondo il report della testata finanziaria, il team di BioWare si sarebbe ridotto a meno di 100 sviluppatori, un drastico calo rispetto ai 200 e più che lavoravano su Dragon Age the Veilguard e agli oltre 400 che componevano lo studio ai suoi massimi storici.

Dopo il deludente lancio di Veilguard, il destino di BioWare appare sempre più incerto. In seguito all’annuncio ufficiale di Electronic Arts relativo alla riorganizzazione aziendale interna, alcuni dipendenti dello studio avevano confermato di essere stati licenziati o trasferiti in altre divisioni.

Al momento dell'annuncio non era chiara l'entità della riogranizzazione, sebbene fosse evidente quanto la volontà di BioWare fosse quella di ridurre all'osso le spese e concentrarsi solo su un progetto alla volta.

«Data questa fase di sviluppo [di Mass Effect], non abbiamo bisogno del supporto dell'intero studio», aveva di chiarato il general manager di BioWare in quell'occasione: «Abbiamo talenti incredibile qui a BioWare, e quindi abbiamo lavorato diligentemente negli ultimi mesi per abbinare molti dei nostri colleghi ad altri team di EA che avevano posizioni aperte che erano molto adatte.»

La notizia della riorganizzazione era giunta dopo la conferma che Dragon Age the Veilguard si è rivelato un prodotto di scarso successo, con tutti gli annessi deliri della frangia estremista dei videogiocatori sulla presunta agenda woke del gioco, anche se non è stato l'insuccesso più importante di Electronic Arts.

Si erano diffuse molte conferme dagli sviluppatori allontanati da BioWare, ma il report di Bloomberg ci fornisce una prospettiva sfortunatamente più chiara delle condizioni dello storico team.

BioWare finirà per chiudere? Difficile da dire, ma da un'azienda che non celebra nemmeno i suoi anniversari è anche difficile rimanere positivi.