Arrivano cambiamenti importanti per BioWare: «A Mass Effect 5 non serve pieno supporto»

Ci aspettavamo novità da BioWare dopo il lancio di Dragon Age the Veilguard e sono arrivate, con una ristrutturazione importante che verrà attivata.

Lo segnala segnala Gary McKay, general manager dello studio, in un post sul blog ufficiale di BioWare.

L'azienda ha deciso di trasferire una parte dei suoi sviluppatori verso altri team di EA e di concentrare tutte le sue risorse su Mass Effect, con l'intenzione di dare nuovo impulso alla serie che punta al rilancio con il quinto episodio.

McKay spiega che, tra un ciclo di sviluppo e l'altro, BioWare sta cogliendo l'opportunità di ripensare il suo modo di lavorare:

«Data questa fase di sviluppo [di Mass Effect], non abbiamo bisogno del supporto dell'intero studio. Abbiamo talenti incredibile qui a BioWare, e quindi abbiamo lavorato diligentemente negli ultimi mesi per abbinare molti dei nostri colleghi ad altri team di EA che avevano posizioni aperte che erano molto adatte.»

Questa non sarebbe una brutta notizia in sé, perché capita spesso all'interno di grandi conglomerati come quelli di Electronic Arts e BioWare. Anche la director di Veilguard si è allontanata dall'azienda, sebbene lo abbia fatto per altri motivi.

Se non fosse che alcune fonti hanno rivelato a IGN US che mentre un numero imprecisato di sviluppatori a posizioni equivalenti in altre aree dell'azienda sono state riassegnate, alcuni membri del team di Dragon Age hanno visto terminare il loro contratto, ma sono stati offerti nuovi ruoli all’interno della compagnia, qualora desiderino continuare a lavorare in EA.

Al momento non sono chiari i dettagli riguardo al numero preciso di dipendenti coinvolti in questa ristrutturazione, né quanti licenziamenti veri e propri ci siano stati. Nonostante IGN US abbia chiesto a EA maggiori informazioni, la compagnia ha preferito non divulgare cifre specifiche.

La notizia arriva dopo la conferma che Dragon Age the Veilguard si è rivelato un prodotto di scarso successo, con tutti gli annessi deliri della frangia estremista dei videogiocatori sulla presunta agenda woke del gioco, anche se non è stato l'insuccesso più importante di Electronic Arts.

Questa notizia sembra confermare la fine del supporto di Veilguard quindi, mentre Mass Effect 5 sembra comunque supportato da un team di veterani.