La crisi di BioWare è evidente anche dal suo anniversario

Il periodo nero di BioWare è così evidente che l'azienda sembra essersi dimenticata anche di celebrare il suo 30esimo anniversario.

Non sono tantissimi, ormai, gli studi di sviluppo di videogiochi a poter vantare questo importante traguardo, eppure l'azienda autrice dei primi Baldur's Gate, Mass Effect e Dragon Age non ha voluto celebrarlo neanche con un semplice contenuto.

Fondata il 1° febbraio 1995 a Edmonton, la software house canadese ha scritto pagine fondamentali nella storia dei giochi di ruolo, regalando al pubblico veri e propri capolavori.

Tuttavia, nel momento in cui scrivo, non c'è nessuna comunicazione al riguardo né sul sito ufficiale, né sui profili social come Instagram o Facebook.

In queste occasioni viene pubblicato sempre anche solo un post, magari con un artwork a tema, o un breve comunicato in cui l'azienda si prende un momento per celebrare una milestone importante come questa.

È evidente come il suo trentesimo anniversario arrivi in un contesto turbolento, segnato dalla crisi interna di Electronic Arts e da una ristrutturazione che ha scosso profondamente la compagnia.

Negli ultimi mesi, BioWare ha dovuto affrontare l’abbandono di Corinne Busche, game director e figura chiave nella gestione dello studio.

La sua uscita di scena ha accompagnato una serie di licenziamenti e cambi di rotta che hanno messo in discussione il futuro delle sue IP storiche.

Certo, potrebbe non venire spontaneo festeggiare a un'azienda che sta vivendo un periodo come questo. D'altra parte mi verrebbe da dire che, proprio perché il momento è grigio, la dirigenza dovrebbe prendersi la responsabilità di capitalizzare quanto di buono fatto negli anni e spingere sé stessa, i propri dipendenti, e di conseguenza gli investitori a celebrare un momento come il 30esimo anniversario di uno studio di sviluppo di un'industria che vede anni di licenziamenti di massa quasi ininterrotti.

Il futuro è nella serie di Dragon Age e Mass Effect, a questo punto, le uniche in grado di risollevare la dramamtica situazione di BioWare. Alla quale auguriamo buon 30esimo compleanno, nonostante tutto.