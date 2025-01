A sorpresa, non è stato Dragon Age the Veilguard il più dannoso per Electronic Arts

Si è parlato molto di Dragon Age the Veilguard ma non abbiamo mai avuto dei dati relativi alle vendite, o in generale al successo commerciale del titolo per Electronic Arts.

Il quale non sembra esserci stato, perché l'azienda avrebbero perso $6 miliardi di valore azionario anche per colpa del nuovo episodio della saga fantasy di BioWare.

Era già emerso il fatto che né Dragon Age The Veilguard né, a sorpresa, EA Sports FC 25 avessero rispettato le aspettative di vendite, ma ora arrivano misurazioni più precise.

Come riporta Dualshockers, Electronic Arts ha individuato in questi due titoli le motivazioni per il calo delle entrate nell'ultimo periodo.

Dragon Age: The Veilguard ha mancato del 50% le sue proiezioni, ma la maggiore preoccupazione arriva dalle prestazioni al di sotto delle aspettative di EA Sports FC 2025. La serie è stata da sempre il caposaldo per Electronic Arts, ma l'edizione 2025 non è riuscita a eguagliare le performance dell'edizione 2023, l'ultima con il marchio "FIFA".

La notizia del rendimento deludente ha avuto ripercussioni significative sul valore delle azioni EA, con una perdita del 15% registrata nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Reuters, ciò si traduce in una diminuzione di circa $6 miliardi della capitalizzazione di mercato.

Gli analisti considerano infatti il flop di EA Sports FC 25 molto più grave di quello di Veilguard, perché si tratta di un franchise che genera normalmente $2 miliardi l'anno, e se diventasse poco redditizio sarebbe dannoso per Electronic Arts.

Una cosa simile era accaduta anche con Apex Legends, che già da un po' è una produzione che non genera più il valore che Electronic Arts si aspetta.

Vedremo che succederà anche con BioWare a questo punto, che è chiaramente a rischio anche guardando al fatto che la director di Veilguard ha deciso di allontanarsi per cercare l'offerta migliore.