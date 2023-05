BioShock 4, lo sviluppo sarebbe seriamente nei guai

BioShock 4 è uno di quei titoli spariti dalla circolazione da troppo tempo, tanto che ora arrivano notizie non troppo incoraggianti sul suo sviluppo.

Dopo il successo della serie (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso), sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il quarto capitolo ufficiale.

Da quello che sappiamo, il prossimo capitolo dovrebbe chiamarsi BioShock Isolation.

Ora, mentre per ingannare l'attesa qualcuno ha dato via a un BioShock open-world, in Unreal Engine 5, un leaker ha rivelato che lo sviluppo del quarto episodio sarebbe nei guai.

Come riportato anche da TwistedVoxel, sembra che lo sviluppo di BioShock 4 di Take-Two Interactive sia in difficoltà a causa di una cattiva gestione, tra le altre ragioni.

Secondo l'utente Twitter "oopsleaks", che in passato ha condiviso fughe di notizie rivelatesi poi giuste relative a giochi in fase di sviluppo, BioShock 4 si trova nel mezzo di uno "sviluppo infernale".

L'utente ha dichiarato che, nonostante il completo cambio di leadership al comando del team di programmatori, la serie continua a scontrarsi con problemi legati alla sua lavorazione.

Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici, il progetto avrebbe subito il suo quarto riavvio nell'estate del 2022. Secondo l'utente Twitter, i continui cambiamenti nei team di sviluppo non lasciano presagire nulla di buono per il futuro della serie.

In attesa di buone nuove, avete visto anche BioShock 3D, ossia un porting datato 2010 del gioco originale sviluppato da Studio Tridev per mobile?

Vero anche che il nuovo gioco del creatore di BioShock Ken Levine, Judas, potrebbe non arrivare presto, ma quantomeno ora abbiamo una finestra di lancio abbastanza verosimile.

Infine, se volete ingannare l'attesa, c'è un gioco che unisce BioShock e Cuphead che sembra davvero singolare.