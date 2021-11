BioShock 4, leak svela titolo, ambientazione e molto altro

Bioshock è una saga amata da una legione di giocatori, che in tre capitoli è stata in grado di appassionare migliaia di utenti grazie alla sua giocabilità e – soprattutto – delle location davvero suggestive.

La prima trilogia è diventata infatti un cult in brevissimo tempo, tanto che il prossimo BioShock 4 è ovviamente in cima alla lista dei titoli più attesi.

Da quello che sappiamo, il quarto episodio dovrebbe infatti avere dalla sua elementi open world, con vere e proprie missioni secondarie da portare a termine, oltre a una narrazione ad ampio respiro. A quanto pare, un leaker avrebbe ora svelato tante altre informazioni sul gioco, incluso il presunto titolo.

Come riportato anche da The Gamer, l’account Twitter OopsLeaks – un nome che è tutto un programma – ha pubblicato quelle che sembrerebbero essere le nuove informazioni ufficiose sul gioco, incluso il nome provvisorio e il vecchio logo.

Apparentemente intitolato BioShock Isolation, lo sviluppo del gioco ha infatti dovuto passare indenne anni di sviluppo oltre all’emergenza sanitaria, cosa questa che avrebbe poi portato a un cambio di nome non ancora reso noto.

Ma non solo: il nuovo capitolo potrebbe essere ambientato in una nuova città distopica del inedita, oltre a muoversi grazie al versatile e decisamente potente Unreal Engine 5.

Chissà se verrà mostrata la fantomatica “guerra” tra due città speculari, come del resto il finale di BioShock Infinite lasciava soffusamente intendere.

Poco sotto, il tweet dell’insider:

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant

– Set in a new-to-franchise isolated dystopian city

– Unreal Engine 5

– Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

– Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK

— Oops Leaks (@oopsleaks) November 17, 2021