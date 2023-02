Il nuovo gioco dal papà di BioShock ha una finestra di lancio (ma è lontana)

Il nuovo gioco del creatore di BioShock Ken Levine, Judas, potrebbe non arrivare presto, ma quantomeno ora abbiamo una finestra di lancio abbastanza plausibile.

Sono del resto ormai passati quasi 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo di BioShock (trovate la bellissima The Collection su Amazon), sebbene ora è il momento di parlare d’altro.

Già durante i The Game Awards 2022 abbiamo avuto un primo assaggio della nuova suggestiva avventura di Levine, un gioco che sembra comunque mettere d’accordo i fan del gioco originale.

Ora, Strauss Zelnick, boss di Take-Two, ha confermato a IGN US che Judas uscirà tra l’anno fiscale 2023 (che terminerà a marzo 2023) e l’anno fiscale 2025 (che terminerà a marzo 2025).

Take-Two ha in programma un totale di 87 giochi da pubblicare tra l’anno fiscale 2023 e l’anno fiscale 2025, e questo presumibilmente include titoli di compagnie di una certa importanza, come Rockstar Games, 2K, Zynga e molte altre.

Judas rientra quindi nel portfolio di titoli che dovrebbero vedere la luce entro e non oltre marzo 2025. Zelnick ha dichiarato a IGN US: «Ci sentiamo davvero stabili in questo momento. Sono sereno per quanto riguarda il nostro programma».

Il dirigente ha ammesso di non poter garantire che tutti i giochi in programma saranno rilasciati in tempo, ma ha detto di sentirsi «ottimista sulla possibilità di fornire grandi titoli al mercato su base continuativa».

Quando uscirà, Judas sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il primo trailer del gioco ha messo sul piatto un promettente thriller psicologico in soggettiva, anche se al momento i dettagli sono scarsi. Sappiamo che nel gioco interpreteremo il ruolo di Judas, che dovrà trovare il modo per scappare da una navicella spaziale che sta per disintegrarsi.

Per quanto riguarda la serie BioShock, 2K sta realizzando un nuovo capitolo della serie presso il suo sviluppatore Cloud Chamber, ma Levine non è coinvolto.

Ma non solo: segnaliamo che il primo BioShock sta per diventare un film prodotto da Netflix e seguito anche dallo stesso Ken Levine.