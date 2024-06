Beyond Good and Evil ora sparisce dagli store, in vista della Anniversary Edition

Dopo una lunga attesa francamente inspiegabile, Ubisoft ha finalmente deciso di svelare una volta per tutte Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, una nuova edizione rimasterizzata di uno dei classici cult più amati.

Il publisher di Assassin's Creed (potete prenotare Shadows su Amazon) si è presa molto più tempo del previsto per pubblicarlo, al punto che adesso tecnicamente il ventesimo anniversario è già stato superato.

In ogni caso, domani vedremo finalmente in via ufficiale questo titolo, dopo che era già stato reso disponibile per errore durante lo scorso anno, prima di venire rimosso a sorpresa dal publisher.

E adesso, ad essere rimossa da molti store è stata l'edizione originale di Beyond Good and Evil: ora non è più acquistabile su Steam o Xbox, senza alcun annuncio ufficiale o spiegazione.

Dato il tempismo decisamente sospetto, è molto probabile che questa operazione sia stata portata avanti in vista della 20th Anniversary Edition, anche se è decisamente deludente vedere le edizioni originali sparire da un giorno all'altro come se niente fosse.

Fortunatamente, vale la pena di segnalare che Beyond Good and Evil è ancora acquistabile su alcuni negozi digitali: nel momento in cui scriviamo questo articolo, potete infatti recuperarlo sia su Ubisoft Store che su GOG, in relazione ovviamente alle edizioni PC.

Su Xbox invece ormai non sembra più esserci alternativa se non quella di trovare un'edizione fisica per 360 dal mercato secondario, a meno che non decidiate ovviamente di attendere il lancio della 20th Anniversary Edition.

Questa rimozione a sorpresa fa pensare che domani potremmo assistere a un vero e proprio shadowdrop, con il titolo reso disponibile subito dopo la fine dell'evento Limited Run Games.

Si tratta ovviamente di una speculazione da parte nostra, ma che almeno spiegherebbe queste rimozioni così improvvise.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, vi consigliamo di non nutrire troppe speranze per il suo sequel, dopo l'ennesima assenza da un evento ufficiale.