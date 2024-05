Bethesda promette un update per aggiustare l'update di Fallout 4

Fallout 4 ha fatto il suo grande ritorno sulle scene videoludiche grazie alla serie TV di Prime Video e, contestualmente, l'aggiornamento next-gen che Bethesda ha pubblicato per ridare lustro al gioco per i nuovi giocatori che lo hanno scoperto alla fine dei titoli di coda della serie.

Solo che il lustro non è esattamente arrivato perché, in pieno stile Bethesda, l'aggiornamento next-gen di Fallout 4 si è rivelato fin da subito pieno di problemi.

Una volta pubblicato, l'aggiornamento ha dato ai giocatori tantissimi problemi, sia su console che PC, al punto che molti si sono ritrovati a giocare un titolo in condizioni ben peggiori di quanto non fosse prima dell'aggiornamento.

Quindi non poteva che arrivare l'aggiornamento che aggiusta l'aggiornamento di Fallout 4. Un grande classico.

Lo ha annunciato Bethesta tramite social media:

Lunedì 13 maggio verrà pubblicato un aggiornamento di Fallout 4 su tutte le piattaforme. Questo aggiornamento includerà nuove opzioni per le impostazioni grafiche e prestazionali, nonché ulteriori correzioni e miglioramenti.

Non è ben chiaro quali saranno gli aggiustamenti applicati, ma si spera che Bethesda possa rendere giustizia a Fallout 4 e renderlo un prodotto più al passo con i tempi, anche e soprattutto per supportare il grande momento del brand grazie alla serie TV di Prime Video.

Per ora, infatti, l'update next-gen è stato bocciato completamente anche da Digital Foundry. La situazione del PC è una delusione a diversi livelli. Tanto per cominciare, il nuovo supporto per gli schermi ultrawide è davvero poco rifinito, con alcuni elementi dell'interfaccia utente allungati rispetto ai 16:9 invece di offrire una presentazione nativa in 21:9.

Riscontrati anche bug visivi nell'interfaccia utente, ad esempio durante la creazione del nome del personaggio o l'impostazione delle statistiche speciali.

Se, nonostante tutto, volete riscoprire Fallout 4 potete farlo acquistandolo su Amazon ad un prezzo ormai ottimo su tutte le piattaforme.

Ma se state già giocando Fallout 4 e volete tornare alla vecchia versione senza aggiornamento, qui trovate un metodo per cancellare l'update next-gen dalla vostra versione del gioco.