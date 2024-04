Quando esce The Elder Scrolls 6? I fan hanno un'idea

I fan continuano ad attendere pazientemente novità sul prossimo The Elder Scrolls 6, tanto che ora si sono ritrovati per discutere dell'anno in cui il gioco vedrà finalmente la luce.

Dopo Starfield, disponibile anche su Game Pass (che trovate su Amazon), il prossimo capitolo della serie di The Elder Scrolls è infatti il big Bethesda da tenere d'occhio.

Del resto, da mesi i fan stanno immaginando come sarà The Elder Scrolls 6, inclusi vari cambiamenti rispetto a Skyrim.

Ora, dopo che in molti si sono detti convinti che The Elder Scrolls 6 presenterà in realtà due regioni esplorabili, è il momento di tornare sulla finestra di lancio.

Come riportato anche da GamingBible, diversi fan sostengono che il lancio di The Elder Scrolls 6 sia sempre più probabile nel 2026.

Anche se questo potrebbe sembrare solo un desiderio dei giocatori, i conti tornano.

Ricorderete che non molto tempo fa sono trapelati documenti ufficiali di Microsoft che sembravano confermare una finestra di uscita del 2026 per The Elder Scrolls 6.

Tuttavia, di recente Bethesda ha celebrato il 30imo anniversario del franchise di The Elder Scrolls confermando non solo che il sesto capitolo è in fase di sviluppo, ma che è addirittura in uno stato giocabile.

Non c'è bisogno di dirvi che lo sviluppo di un videogioco richiede molto tempo al giorno d'oggi e che solo perché un titolo è in uno stato giocabile non significa che sia vicino alla conclusione.

Nonostante ciò, sul subreddit di The Elder Scrolls 6 i fan sono sempre più convinti che l'uscita sia prevista per la fine 2026/inizio 2027, molto prima di quanto molti di noi avrebbero osato sperare.

Per il momento si tratta di pura speculazione, ovviamente, ma se si considera tutto ciò che attualmente sappiamo con certezza sul gioco (che, purtroppo, non è molto), il 2026 inizia a sembrare meno un sogno e più una realtà tangibile.

Vale la pena notare, tuttavia, che dopo la tiepida accoglienza ricevuta da Starfield da parte dei fan, la maggior parte di noi può probabilmente concordare sul fatto che Bethesda dovrebbe prendersi tutto il tempo necessario per tirare fuori dal cilindro un gioco all'altezza.

Speriamo di scoprire presto qualche novità, visto e considerato anche che Bethesda ha appunto svelato di aver iniziato a giocare a The Elder Scrolls 6, mentre lo sviluppo continua.

Infine, nonostante il successo di Fallout, Todd Howard non sembra interessato a una serie TV di The Elder Scrolls, pur non chiudendo definitivamente le porte.