Un Fallout batte un nuovo record dopo 4 anni, grazie alla serie TV

La popolarità della serie TV di Fallout ha portato nuova vita al celebre franchise post-apocalittico di Bethesda, dimostrando ancora una volta come gli adattamenti ben riusciti possono essere di grande aiuto anche per i videogiochi già usciti.

Nelle scorse ore vi avevamo già raccontato come i numeri di tutti i videogiochi della serie fossero in enorme crescita, grazie non solo alla serie TV disponibile su Prime Video, ma anche a uno speciale weekend gratuito per Fallout 76.

Ed è proprio l'adattamento multiplayer (che trovate su Amazon in una speciale edizione esclusiva) ad aver avuto maggior successo: grazie alla prova gratuita e allo show televisivo, nelle scorse ore è stato infatti battuto un record che durava da ben 4 anni.

Come segnalato da Game Rant, Fallout 76 ha fatto registrare un nuovo record di utenti collegati in contemporanea nel gioco su Steam, arrivando a ben 39.455 giocatori nell'arco di 24 ore.

Questo non solo ha permesso di battere il precedente traguardo di 4 anni fa, intorno ai 32 mila giocatori, ma ha rappresentato una crescita del 363% degli utenti rispetto a meno di una settimana fa, quando la serie TV Fallout non era ancora stata rilasciata su Prime Video.

Considerando che Fallout 76 aveva già ricevuto weekend gratuiti in passato, senza mai ottenere questi numeri, appare evidente che è stato proprio lo show televisivo a portare nuovamente al successo il titolo multiplayer.

Un traguardo di cui Bethesda potrà certamente dirsi orgogliosa, soprattutto se pensiamo al lancio estremamente faticoso che ha dovuto affrontare questa produzione: chissà che la serie TV non possa permettere al titolo di vivere una "seconda giovinezza", dopo aver già conquistato in precedenza una buona base di utenti attivi.

Se siete curiosi di esplorare anche voi il mondo post-apocalittico di Bethesda in multiplayer, vi ricordiamo che Fallout 76 è attualmente disponibile gratis su Prime Gaming, anche in versione Xbox.