Berserk si prepara a nuove edizioni speciali, ma sul fronte videogiochi tutto tace

Il franchise di Berserk è sempre molto amato. Nato dall'ingegno del compianto Kentaro Miura, prematuramente scomparso nel 2021, è stato sotto o riflettori fin dal 1989, ritagliandosi un posto di tutto rispetto nel cuore degli amanti dei manga — ai quali, da qualche tempo, dedichiamo un piccolo approfondimento settimanale che riepiloga le uscite.

Ed è un successo che continua anche dopo la scomparsa dell'autore: nei giorni scorsi, Panini ad esempio ha svelato una speciale Steelbook Edition, che viene descritta come «una steelbox in edizione limitata all’interno della quale troverete una variante esclusiva del primo numero di Berserk, un magnete e una cartolina».

A questo si affianca il fatto che sia stata anche svelata una edizione speciale limitata di Serie Nera 42, che includerà una set di tarocchi da collezione.

Per farla breve, insomma, l'amore per Berserk è sempre alle stelle, mentre sul fronte dei videogiochi tutto tace da qualche tempo.

La prima scorribanda si ebbe nel 1999, quando con la pubblicazione di Eidos Interactive (avvenuta nel 2000 dalle nostre parti) arrivò Sword of the Berserk: Guts' Rage, destinato a Dreamcast.

In seguito, i giocatori su PS2 poterono mettere le mani su Berserk: Millennium Falcon Hen Seima Senki no Shō, ma solo in Giappone, con nessun adattamento per il mercato Occidentale.

Infine, l'uscita più recente di Berserk in tema videoludico è stata quella di Berserk and the Band of the Hawk, musou nato come spin-off di Dynasty Warriors e non a caso firmato dal team di Omega Force, che fece il suo debutto in Europa dal 2017.

Da allora, i fan di Berserk che amano i videogiochi non hanno avuto granché con cui intrattenersi: l'IP ha avuto qualche collaborazione qua e là, ad esempio con Dragon's Dogma e con Lineage W, ma c'è di certo un grande potenziale inesplorato per nuovi adattamenti più attuali.

Sarà interessante scoprire se, considerando che il manga è sempre estremamente popolare, prima o poi si troverà il modo di portare questo successo anche sul fronte videoludico in modo molto più convinto di quanto accaduto in passato.

Se volete approfondire il rapporto tra Berserk e videogiochi, ricordate in ogni caso di dare una lettura alla nostra approfondita retrospettiva.