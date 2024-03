I migliori manga in uscita della settimana! I titoli da non perdere

Nel vasto universo dei manga, ogni lettore cerca quella storia che possa, in qualche modo, risuonare con le proprie esperienze, i propri sogni o le proprie paure. Amazon, con il suo ineguagliabile assortimento di titoli, si propone come il luogo ideale dove ogni desiderio di lettura può trovare soddisfazione. La piattaforma non solo mette a disposizione le opere dei grandi maestri del passato, ma segue anche da vicino le ultime tendenze, offrendo una vetrina costantemente aggiornata sulle pubblicazioni più recenti e sui fenomeni emergenti del panorama fumettistico giapponese.

Questa ricchezza, però, comporta la sfida di orientarsi in un mare così vasto di narrazioni. È qui che entra in gioco la nostra guida: pensata per navigare tra le infinite opzioni disponibili, si propone di essere una bussola per i lettori. Attraverso una selezione ragionata, vogliamo evidenziare quelle serie che hanno segnato il mondo del manga con la loro originalità, forza narrativa e profondità emotiva (tra le quali possiamo annoverare Dragon Ball, che recentemente è salito alla ribalta anche in ambito videoludico con Dragon Ball: Sparking! Zero), ma anche quelle che stanno riscuotendo un successo straordinario nel presente, definendo di fatto le tendenze del momento (come Dungeon Food, di cui è stata lanciata la serie animata su Netflix lo scorso gennaio).

Il nostro articolo vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei manga più amati e discussi, offrendo uno spaccato sulle serie che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare e su quelle che stanno scrivendo le pagine future di questo settore.

I migliori manga in uscita della settimana

Dragon Ball

Dragon Ball è un manga giapponese scritto e illustrato da Akira Toriyama, che ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump nel 1984, segnando l'inizio di una delle saghe più iconiche e influenti nella storia dei fumetti a livello mondiale. La storia segue le avventure di Goku, un ragazzo dotato di una straordinaria forza fisica e di una coda di scimmia, nel suo viaggio alla ricerca delle sette sfere del drago. Questi misteriosi oggetti, una volta riuniti, hanno il potere di evocare il drago Shenron, capace di esaudire qualsiasi desiderio.

L'opera si distingue per la sua abile fusione di humor, azione mozzafiato, momenti di profonda emozione e un costante sottofondo di arti marziali, che ne hanno fatto un punto di riferimento per intere generazioni di lettori e spettatori. Dall'iniziale ricerca delle sfere del drago, la narrazione si espande per abbracciare temi più complessi e universali, come la lotta tra il bene e il male, l'importanza dell'amicizia e della determinazione, il superamento dei propri limiti e la ricerca della propria identità.

Akira Toriyama, con il suo stile grafico inconfondibile e la sua maestria narrativa, ha creato un universo ricco e dettagliato, popolato da personaggi memorabili e carismatici, che crescono e si evolvono insieme al protagonista. Dragon Ball non è solo la storia di Goku e della sua crescita da bambino a difensore dell'universo, ma è anche un viaggio attraverso le sfide della vita, un inno all'amicizia e al coraggio di affrontare l'ignoto.

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen è un manga giapponese scritto e illustrato da Gege Akutami, che ha fatto il suo debutto nel 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha. Rapidamente salito alla ribalta per la sua trama avvincente e il suo stile grafico dettagliato, Jujutsu Kaisen si è affermato come uno dei manga più popolari e influenti degli ultimi anni, catturando l'attenzione di un vasto pubblico a livello internazionale.

La storia segue Yuji Itadori, un ragazzo dallo straordinario talento fisico che vive una vita relativamente normale fino al giorno in cui si imbatte in un artefatto maledetto, che cambia per sempre il corso della sua esistenza. Dopo aver ingerito il dito maledetto di Ryomen Sukuna, un potentissimo demone, Yuji diventa l'ospite di Sukuna e viene introdotto al mondo occulto dei jujutsu sorcerers, incaricati di proteggere l'umanità dalle maledizioni.

Jujutsu Kaisen esplora temi come il coraggio, l'amicizia e il sacrificio, immergendo i lettori in un mondo oscuro dove maghi e maledizioni combattono in una guerra invisibile per la sopravvivenza dell'umanità. La narrazione è arricchita da combattimenti spettacolari, poteri unici basati sui concetti di energia maledetta e una profonda introspezione psicologica dei personaggi, rendendo ogni capitolo sia emozionante che profondamente umano.

Solo Leveling

Solo Leveling è un manhwa sudcoreano, o fumetto coreano, scritto da Chugong e illustrato da Dubu (Jang Sung-rak). Originariamente iniziato come un romanzo web nel 2016 su KakaoPage, è stato poi adattato in un manhwa webtoon che ha rapidamente catturato l'attenzione e l'ammirazione di un vasto pubblico internazionale, diventando uno dei manhwa più popolari e seguiti al mondo.

La storia è ambientata in un mondo contemporaneo dove portali misteriosi, conosciuti come "gate", si aprono improvvisamente, collegando il mondo umano a un regno di mostri feroci e terrificanti. Alcuni individui, denominati "cacciatori", acquisiscono poteri magici per combattere queste creature. Tra di loro, Sung Jin-Woo, il protagonista, è inizialmente uno dei cacciatori più deboli dell'umanità. Tuttavia, dopo un'esperienza di morte vicina in un dungeon particolarmente pericoloso, ottiene un'abilità unica che gli permette di "livellarsi" da solo, senza limiti, trasformandosi gradualmente da "il più debole" a "il più forte" cacciatore di livello S.

Solo Leveling si distingue per il suo intenso sviluppo del personaggio, la trama avvincente e i suoi spettacolari artwork. Il viaggio di Jin-Woo è intriso di sfide, battaglie emozionanti e la costante ricerca di superare i propri limiti. Mentre prosegue nel suo percorso per diventare più forte, svela misteri più profondi riguardanti l'origine dei gate e il suo destino come "player" in questo pericoloso mondo.

Mashle: Magic and Muscles

Mashle: Magic and Muscles è un manga giapponese scritto e illustrato da Hajime Kōmoto, che ha fatto il suo debutto nel 2020 sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha. Ambientato in un mondo dove la magia è tutto e determina la struttura sociale e il potere, Mashle racconta la storia di Mash Burnedead, un giovane eccezionalmente forte ma completamente privo di poteri magici in una società dove questi ultimi sono essenziali.

Mash vive in pace nella foresta con il suo padre adottivo fino a quando la sua esistenza pacifica viene interrotta dalle forze dell'ordine che lo scoprono privo di magia. Per proteggere se stesso e suo padre, Mash si iscrive alla Easton Magic Academy, con l'obiettivo di diventare il Divine Visionary, un titolo assegnato al mago più forte, per garantirsi una vita tranquilla. Tuttavia, per raggiungere il suo obiettivo, deve affrontare sfide e rivali in un mondo che valuta la magia sopra ogni cosa, utilizzando la sua unica abilità: una forza fisica sovrumana.

Il manga si distingue per il suo umorismo unico, parodiando spesso i cliché del genere fantasy e shōnen, e per le sue battaglie emozionanti che combinano azione e commedia in parti uguali. Mashle è una storia che esplora temi come l'amicizia, la determinazione e il superamento delle proprie limitazioni, tutto mentre sfida le convenzioni del suo mondo con un protagonista che si affida esclusivamente alla forza bruta e all'ingegno piuttosto che alla magia.

One Piece

One Piece è un manga epico scritto e illustrato da Eiichiro Oda, serializzato per la prima volta nel 1997 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha. Si tratta di uno dei manga più lunghi e amati al mondo, celebrato per la sua trama avvincente, personaggi profondamente caratterizzati, e un universo narrativo vasto e dettagliato.

La storia segue le avventure di Monkey D. Luffy, un ragazzo dal corpo elastico grazie ai poteri del frutto del diavolo Gomu Gomu, e della sua ciurma di pirati, conosciuti come i "Cappelli di Paglia". Luffy esplora il Grand Line, un mare pericoloso e misterioso, con l'obiettivo di trovare il leggendario One Piece, il più grande tesoro del mondo lasciato dal precedente re dei pirati Gol D. Roger, e diventare così il nuovo re dei pirati.

One Piece è conosciuto per la sua abilità nel mescolare humor, azione, e momenti emotivamente intensi, mantenendo una narrazione coerente e coinvolgente che si sviluppa e si approfondisce con il passare del tempo. Oda crea un mondo ricco di isole uniche, culture diverse, e poteri soprannaturali, offrendo una critica sociale e riflessioni su temi come la giustizia, la libertà, l'amicizia, e il sogno.

I personaggi di One Piece sono al centro del suo successo: ciascun membro della ciurma dei Cappelli di Paglia ha una storia personale toccante, obiettivi unici e una crescita caratteriale che li rende memorabili e amati dai fan. Le loro interazioni e legami rafforzano i temi dell'importanza dell'amicizia e della fiducia reciproca.

Chainsaw Man

Chainsaw Man è un manga giapponese scritto e illustrato da Tatsuki Fujimoto, che ha debuttato nel 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha. La serie si distingue per la sua combinazione unica di horror, azione, e momenti di commedia, insieme a una narrazione profondamente emotiva e personaggi complessi e ben sviluppati, rendendola rapidamente una delle opere più popolari e innovative del suo genere.

La trama segue le vicende di Denji, un giovane povero e disilluso, che lavora come cacciatore di demoni per ripagare i debiti ereditati dal padre. La sua vita cambia drasticamente quando si fonde con il suo demone da compagnia, Pochita, diventando Chainsaw Man, un essere unico capace di trasformare parti del suo corpo in motoseghe. Reclutato dalla Divisione Caccia ai Demoni del governo, Denji inizia a sognare una vita migliore, desiderando semplici piaceri umani che gli sono sempre stati negati. Tuttavia, si trova presto intrappolato in una rete di intrighi, potere e tradimenti, mentre affronta demoni sempre più potenti e scopre oscuri segreti riguardanti il mondo in cui vive.

Chainsaw Man esplora temi come il desiderio, la perdita, l'amore e l'umanità, spesso sfidando le convenzioni tradizionali del manga shōnen. Fujimoto presenta una storia cruda e violenta, ma anche sorprendentemente toccante, con colpi di scena imprevedibili e una profonda introspezione dei personaggi. La serie è nota per il suo stile artistico distintivo, che varia dalla brutale semplicità delle scene d'azione a dettagliati paesaggi urbani e emotive espressioni facciali, catturando efficacemente l'essenza grezza e caotica del racconto.

Dungeon Food

Dungeon Food (conosciuto anche come "Delicious in Dungeon" o "Dungeon Meshi") è una serie giapponese scritta e illustrata da Ryoko Kui. La serie ha debuttato nel 2014 e si è rapidamente distinta per la sua originale fusione di generi: avventura fantasy, cucina, e commedia. La storia si svolge in un mondo ricco di magia e misteri, dove i dungeon non sono solo labirinti pieni di pericoli e tesori, ma anche fonti di ingredienti insoliti e gourmet.

La trama segue le avventure di Laios e della sua squadra di avventurieri che, dopo aver perso quasi tutto il loro equipaggiamento e la sorella di Laios a un drago nel dungeon, decidono di esplorare le profondità di un dungeon mangiando i mostri che incontrano lungo il cammino per sopravvivere. Questa decisione dà vita a una serie di esperimenti culinari unici e spesso bizzarri, mentre il gruppo cerca di approfondire la propria conoscenza della cucina dei dungeon e allo stesso tempo salvare la sorella di Laios.

Dungeon Food si distingue per il suo approccio innovativo al genere fantasy, combinando la tensione e l'eccitazione delle esplorazioni dei dungeon con il fascino dettagliato e l'umorismo della cucina. Ryoko Kui riesce magistralmente a trasformare incontri che potrebbero sembrare ordinari in avventure culinarie, esplorando la cultura, l'ecologia e la gastronomia di un mondo fantastico attraverso il cibo.

Inuyasha

Inuyasha è un manga giapponese scritto e illustrato da Rumiko Takahashi, pubblicato per la prima volta nel 1996 sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan. La serie si è conclusa nel 2008, diventando uno dei lavori più celebri e amati dell'autrice, acclamata per la sua abilità nel mescolare generi come la commedia, l'azione, il fantasy e il romance in narrazioni coinvolgenti e ricche di personaggi memorabili.

La trama segue le avventure di Kagome Higurashi, una ragazza delle scuole superiori che viene trasportata dal pozzo sacro del santuario di famiglia al Giappone del periodo Sengoku, dove incontra il mezzo-demone Inuyasha. Insieme, intraprendono un viaggio per raccogliere i frammenti della Shikon no Tama, una potente gemma che esaudisce qualsiasi desiderio e che è stata accidentalmente frantumata e dispersa in tutto il paese. La loro missione si complica con l'entrata in scena di nemici e alleati, ciascuno con le proprie motivazioni e storie, tra cui il demone Kikyo, l'amore passato di Inuyasha, e il loro principale antagonista, Naraku, che cerca di ottenere tutti i frammenti per i suoi scopi malvagi.

Inuyasha si distingue per la sua capacità di intrecciare elementi storici con il soprannaturale, creando un mondo ricco e vibrante popolato da demoni, sacerdoti, samurai e magia. La serie esplora temi come l'amore, il tradimento, il desiderio di potere e la ricerca di redenzione, offrendo al contempo intense scene di battaglia e momenti di profonda riflessione emotiva.

Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga giapponese scritto e illustrato da Koyoharu Gotouge, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal 2016 al 2020. La serie ha rapidamente guadagnato popolarità per la sua narrazione emozionante, i disegni dettagliati e la profondità dei suoi personaggi, diventando uno dei manga più amati e acclamati del suo tempo.

La storia si svolge in Giappone durante il periodo Taisho e segue le vicende di Tanjiro Kamado, un giovane ragazzo che diventa un cacciatore di demoni dopo che la sua famiglia viene brutalmente massacrata da demoni e sua sorella Nezuko si trasforma in uno di essi. Nonostante la sua nuova natura demoniaca, Nezuko conserva tracce di umanità e coscienza, spingendo Tanjiro a cercare una cura per lei e a vendicare la sua famiglia.

Il viaggio di Tanjiro lo porta ad affrontare numerosi demoni e a unirsi ad altri cacciatori, ognuno con le proprie uniche abilità e tecniche di combattimento, derivanti dall'uso del "Respiro" che conferisce poteri sovrannaturali. La serie è celebre per le sue intense scene di battaglia, la profonda esplorazione dei temi della perdita, del dolore, della determinazione e del legame familiare, nonché per la sua capacità di sviluppare sia i personaggi eroici che quelli antagonisti in maniera complessa e sfumata.

Demon Slayer si distingue anche per il suo stile artistico, che mescola elementi tradizionali giapponesi con un design moderno, creando un'atmosfera unica che cattura l'essenza dell'epoca storica in cui è ambientata la storia, arricchendola di folklore e mitologia giapponese. Le tecniche di combattimento dei personaggi, basate sui diversi "Respiri", sono rappresentate con vivaci illustrazioni che enfatizzano la dinamicità e la potenza delle loro mosse.

Yorha: assalto a Pearl Harbor. Una storia di NieR:automata

YoRHa: assalto a Pearl Harbor – Una storia di NieR:automata è un manga ambientato nell'universo di NieR:Automata, il celebre RPG post-apocalittico premiato per la sua narrativa e il gameplay innovativo. Questa serie manga, arricchita dalle illustrazioni di Megumu Soramichi e basata sullo spettacolo teatrale YoRHa, esplora eventi antecedenti quelli del gioco, offrendo ai fan una prospettiva più ampia e dettagliata su questo universo complesso e affascinante.

La trama si concentra su un gruppo di unità YoRHa, androidi d'élite creati dall'umanità per combattere contro le forme di vita meccaniche che hanno invaso la Terra. Dopo che gli ultimi resti dell'umanità sono fuggiti sulla Luna per sfuggire all'assalto dei nemici, queste unità YoRHa vengono inviate in una missione disperata per riconquistare il pianeta, iniziando con un'audace discesa su Pearl Harbor. Le vicende narrate offrono uno sguardo intimo sulle esperienze e sui sacrifici di queste unità androide, mettendo in luce la loro lotta per portare avanti la missione affidata loro nonostante le avversità insormontabili.

