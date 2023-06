Bella Ramsey parla della fama dopo The Last of Us e di come si senta «più un oggetto che una persona»

Bella Ramsey (Ellie di The Last of Us) ha nuovamente parlato della serie HBO, lasciando intendere quanto lo show abbia impattato sulla sua vita.

La prossima stagione dello show HBO dovrebbe ispirarsi agli eventi narrati nela Part II (che trovate su Amazon), anche se probabilmente saranno divisi in più parti.

Advertisement

La Ramsey aveva già parlato di diversi dettagli, incluso il punto relativo alle persone non binarie, ma ora l'argomento è differente.

In un'intervista rilasciata a Deadline, Bella Ramsey ha condiviso candidamente i propri pensieri sulla fama ottenuta dopo la messa in onda dello show.

Ramsey ha parlato delle difficoltà di adattamento alla fama, ammettendo che può essere stancante e che a volte fa sentire «più un oggetto che una persona... A volte fa paura. E poi, ciò che trovo difficile è la consapevolezza che [la fama] non sarà mai meno di questo momento. Non posso tornare indietro».

L'attrice ha anche aggiunto: «Non c'è modo di tornare indietro, anche se smetto di recitare. Ho già superato la soglia».

Pascal, la cui popolarità è aumentata negli ultimi anni, è intervenuto condividendo il suo punto di vista sulla fama e consigliando a Ramsey di non prestarle troppa attenzione, dicendo: «Non prestategli attenzione. Passerà».

Entrambi gli attori hanno riconosciuto la vulnerabilità che deriva dalla costante attenzione pubblica e la necessità di affrontarla rimanendo fedeli a se stessi.

La seconda stagione di The Last of Us era prevista per il 2025 prima dello sciopero degli sceneggiatori. Non si sa se il programma cambierà a causa dell'interruzione dei lavori.

Nel frattempo, gli autori hanno già garantito non solo una maggiore brutalità per la Stagione 2, ma anche molti più infetti rispetto alla prima season dello show HBO.