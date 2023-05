Non preoccupatevi, The Last of Us stagione 2 sarà brutale

The Last of Us di HBO è stato un successo e, proprio per questo, la stagione 2 ha già alzato le aspettative del pubblico.

La serie, che a luglio uscirà in formato home video così che possiate vederla quando volete (tramite Amazon), ha già messo le basi per il futuro.

Un successo, quello della serie, tale da diventare un punto di riferimento per gli altri adattamenti videoludici in televisione tra cui God of War e Horizon.

Intanto Bella Ramsey, l'attriche che ha interpretato Ellie, si è già dichiarata pronta a tutto per la stagione 2.

E dovrà esserlo, probabilmente, perché dall'ultima intervista agli showrunner di Deadline pare proprio che l'asticella verrà spinta verso l'alto.

Craig Mazin e Neil Druckmann sono stati intervistati riguardo lo show, il suo successo e quello che verrà.

Proprio la stagione 2 di The Last of Us sta mettendo pressione prima di tutto agli autori, come rivela Druckmann:

«The Last of Us significa così tanto per me, e il resto degli sviluppatori di Naughty Dog che hanno realizzato il gioco e vogliono assicurarsi che lo show vada bene, e sento che ce l'abbiamo fatt. Ci è piaciuto quello che abbiamo fatto. Ne siamo molto orgogliosi.»

Per quanto riguarda il futuro, Craig Mazin ha parlato di come la prossima stagione dello show sarà molto più "fisica", dai protagonisti della serie alle creature contro cui dovranno scontrarsi.

«Come si muovono e come combattono? E cosa succede mentre il mondo diventa sempre più fisico e pericoloso?», rivela Mazin nello spiegare quale sarà uno dei temi del lavoro della produzione.

Una maggiore brutalità che sarà supportata anche dalla tecnologia:

«Stiamo sicuramente spingendo anche la tecnologia che usiamo in avanti. Abbiamo imparato così tanto, in particolare per quanto riguarda gli infetti e come creare meglio le scene con loro. Quindi, continueremo a spostare la barra sempre più in alto. Questa è una sorta di nostra chiamata alle armi.»

Tra una maggiore fisicità dei protagonisti e delle scene con gli infetti, The Last of Us si prepara ad una stagione 2 molto promettente. Chissà quando vedremo la nuova attrice per Abby, mentre i fan hanno già dato i loro nomi.