The Last of Us, Bella Ramsey: «Spero ci sia più spazio per le persone non binarie»

La Stagione 2 di The Last of Us a quanto pare si farà attendere, specie per via dello sciopero degli sceneggiatori.

La prossima stagione dello show HBO dovrebbe ispirarsi agli eventi narrati nela Part II (che trovate su Amazon), anche se probabilmente saranno divisi in più parti.

Tuttavia, a causa di questo sciopero, pare che sarà necessario attendere più a lungo del previsto.

Ora, dopo che la responsabile HBO ha rivelato che la seconda stagione di The Last of Us dovrebbe debuttare nel 2025. Nell'attesa, Bella Ramsey (Ellie) ha nuovamente preso la parola, parlando di un argomento che gli sta particolarmente a cuore.

Come riportato da GamingBible, Ramsey ha chiesto una maggiore inclusività, trovando una via di mezzo quando si tratta di categorizzazione di genere.

«Le categorie al momento sono estremamente di genere con il linguaggio che le circonda», ha dichiarato Bella a Vanity Fair. Inoltre, sempre Ramsey ha rivelato di aver preso in considerazione la possibilità di ritirarsi dagli Emmy Awards a causa della mancanza di categorie non di genere.

Fortunatamente, dopo aver discusso con lo showrunner della serie HBO, Craig Mazin, Ramsey non ha preso la scelta di gettare la spugna, decidendo tuttavia di rappresentare e celebrare gli attori non-binari.

«Non voglio che le limitazioni in termini di linguaggio delle categorie siano un motivo per cui gli attori non-binari come me non possano essere celebrati», ha continuato l'attrice.

«Ciò può aprire una conversazione su come ci si sente - purché io sia consapevole del fatto che non è l'ideale - ma anche che trovare alternative è davvero complesso».

«È davvero importante che [le persone non binarie e non conformi] abbiano voce in capitolo e facciano parte di queste discussioni e conversazioni», ha aggiunto Ramsey.

«Spero solo che ci sia più spazio per le persone non binarie per essere riconosciute all'interno delle categorie [future]».

Nel frattempo, gli autori hanno già garantito non solo una maggiore brutalità per la Stagione 2, ma anche molti più infetti rispetto alla prima season dello show HBO.