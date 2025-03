Hasbro parlerà di Baldur's Gate 4 «in tempi brevi»

Hasbro ha trovato una benedizione e una maledizione allo stesso tempo in Baldur's Gate 3, e ora dovrà gestire quello che sarà "Baldur's Gate 4", tra aspettative e il non voler deludere la fanbase accumulata finora.

D'altronde, il capolavoro di Larian Studios ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons ha salvato Hasbro da un'annata deludente a dir poco, e l'azienda vuole fare di tutto per battere il proverbiale ferro finché è caldo.

Mentre Larian ha deciso, come ben sappiamo, di lasciare le redini del franchise pur avendo cominciato a lavorarci per un po', è ovvio che Hasbro non lo abbandonerà.

Come riporta IGN US, infatti, il vicepresidente senior dei giochi digitali di Hasbro, Dan Ayoub, ha dichiarato che ci sono «molte persone parecchio interessate a Baldur’s Gate».

Durante la Game Developers Conference di San Francisco, Ayoub ha spiegato che Hasbro sta definendo i piani per il futuro del brand Baldur's Gate:

«Stiamo in un certo senso elaborando i nostri piani per il futuro e cosa faremo con quello. E in effetti, in tempi piuttosto brevi, avremo un po' di cose di cui parlare a riguardo.»

Ayoub non ha fornito ulteriori informazioni su cosa sarà esattamente questo progetto di Baldur's Gate, ammettendo che realizzare un quarto capitolo richiederà comunque parecchio tempo.

Baldur's Gate 4 è nei piani dell'azienda, ma Hasbro sembra voler procedere con cautela:

«Abbiamo un sacco di piani, un sacco di modi diversi per farlo. Stiamo iniziando a pensare che siamo pronti a iniziare a immergere un po' i piedi e a parlare di alcune cose. E penso che, in tempi davvero brevi, come ho detto, di nuovo, per non esagerare, avremo altre cose di cui parlare in merito.»

C'è anche da sottolineare ancora una volta come il successo straordinario di Baldur’s Gate 3 abbia alzato l’asticella per qualunque progetto futuro, e Hasbro sembra consapevole di questa situazione.

Nel frattempo i giochi su Dungeons & Dragons non mancheranno affatto, con anche il possibile ritorno di grandi classici.