Baldur's Gate 3 ha già battuto un "record" di Elden Ring

Baldur's Gate 3 offre una campagna particolarmente longeva e metodica, che ogni giocatore vorrà poter affrontare con i propri tempi: nonostante si tratti di un gioco particolarmente pesante, si tratta di caratteristiche che lo rendono perfetto per rapide sessioni in modalità portatile.

E la pensano così anche gli utenti che hanno scelto di acquistare Steam Deck, l'ibrido tra console portatile e PC realizzato da Valve, al punto che l'ultima fatica di Larian Studios ha conquistato fin da subito le classifiche dei titoli giocati sulla piattaforma.

Advertisement

Come riportato da PCGamesN, Valve ha infatti pubblicato la classifica ufficiale con tutti i titoli più giocati su Steam Deck durante lo scorso mese, in cui abbiamo assistito a un nuovo record: Baldur's Gate 3 è infatti riuscito a superare anche Elden Ring, solitamente leader incontrastato di queste classifiche (lo trovate su Amazon).

Hello September! Here are the top 20 games of the past month, sorted by playtime.



What have you been playing? pic.twitter.com/meEmUNNmTI — Steam Deck (@OnDeck) September 1, 2023

Per rendere l'idea di quanto sia importante questo sorpasso, basta tenere in considerazione che l'ultima fatica di FromSoftware, Armored Core VI, è presente soltanto in sedicesima posizione, mentre Elden Ring continua a tenere duro in testa e ha dovuto "cedere" solo di fronte al nuovo gioco di ruolo del momento.

Un riconoscimento che conferma dunque anche la sua ottima godibilità in modalità portatile, oltre che una testimonianza della grande importanza di questa release nel 2023. Del resto, battere il gioco dell'anno dello scorso anno non è un'impresa facile per nessuno, come dimostrano gli altri titoli presenti in classifica.

Siamo certi che Larian Studios sarà orgogliosa di questo incredibile risultato da "record", particolarmente promettente anche in vista di eventuali DLC: gli sviluppatori hanno ammesso di voler ancora «fare di più», ma anche che ci vorrà del tempo.

Non è un segreto che Baldur's Gate 3 è diventato fin da subito celebre anche per via dei suoi eroi "focosi": una caratteristica che però, almeno in parte, sarebbe stata causata da un bug bizzarro. Alcuni correttivi al riguardo sarebbero già arrivati con la seconda patch, ma altri miglioramenti arriveranno con i prossimi aggiornamenti.