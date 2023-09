Gli eroi di Baldur's Gate 3 sono molto focosi, ma è colpa di un bug

A quanto pare le vostre conquiste all'interno di Baldur's Gate 3 possono essere falsate, perché l'eccessiva focosità dei personaggi comprimari è colpa di un bug.

Larian ha rivelato che, neanche a dirlo, il personaggio più amato (in tutti i sensi) dai giocatori è Cuorescuro, già presente anche all'interno dell'espansione di Magic dedicata a Baldur's Gate 3 (la trovate su Amazon).

Il meccanismo che porta i giocatori a poter creare delle romance con i personaggi originali creati da Larian ha anche creato delle peculiari speedrun sexy, che i giocatori stanno tentando in ogni modo e con ogni personaggio.

Nella community di giocatori si è diffuso fin da subito il meme per cui il cast di personaggi di Baldur's Gate 3 abbia fin troppa voglia di buttarsi, per così dire, tra le braccia del protagonista dell'avventura.

L'eccessiva focosità dei personaggi è frutto di un bug, come racconta Swen Vincke tramite PC Gamer.

Il direttore creativo di Larian ha spiegato come il comportamento eccessivamente affettuoso dei personaggi di Baldur's Gate 3 non fosse affatto voluto.

«Le soglie di approvazione erano troppo basse quando abbiamo pubblicato il gioco», spiega Vincke, approfondendo:

«Ecco perché all'inizio erano così eccitati. Non doveva essere così. Da allora abbiamo sistemato il problema, almeno per alcuni di essi. Ne stiamo ancora sistemando alcuni.»

Larian aveva quindi abbassato la soglia necessaria perché i personaggi si innamorassero del protagonista, creando per un contesto quasi da commedia romantica, in cui l'eroe principale deve dividersi tra numerosi interessi amorosi.

Swen Vincke spiega che in particolare è Gale a risultare spesso quello più incline al romanticismo, creando però delle situazioni surreali con degli innamoramenti che vengono fuori quasi dal nulla.

Le patch di Baldur's Gate 3 che sono arrivate in queste settimane, la prima con oltre 1000 fix e la seconda più recente, sistemeranno quindi anche l'aspetto più romantico del gioco.

Così come l'atto finale e il destino di alcuni personaggi, per cui anche Larian vuole il meglio per i giocatori.