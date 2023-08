Baldur's Gate 3, nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

La versione finale di Baldur's Gate 3 è ormai disponibile da diversi giorni, tanto che ora è il momento di parlare di un nuovo aggiornamento.

Il nuovo capitolo della saga fantasy, che trovate anche su Amazon, era davvero molto atteso, e a quanto pare non ha deluso le aspettative.

Baldur's Gate 3 è difatti già entrato nella storia dei giochi su Steam, visto che parliamo del secondo miglior lancio del 2023 su PC.

Ora, però, come segnalato anche da Eurogamer, sembra proprio che il gioco abbia ricevuto una patch piuttosto importante.

Da quello che è possibile leggere, l'hotfix 2.1 si concentra sulla risoluzione di un problema con il database nel quale i giocatori tengono traccia delle loro avventure.

Come afferma Larian nelle note ufficiali, i "database della 'storia' personale (dove vengono memorizzate le scelte e le azioni) sono diventati troppo grandi" a causa della "mole di cose che tutti voi fate durante i vostri viaggi".

Fortunatamente la dimensione di questi file di database è stata aumentata fino a diventare pressoché infinita, o "almeno fin dove arriva lo spazio di archiviazione".

Ma non solo: sempre grazie alla stessa patch rilasciata oggi, 10 agosto, a quanto pare è stato anche abilitato il cross-save, in preparazione dell'uscita del gioco anche su console PlayStation 5, durante il prossimo mese di settembre.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà nei prossimi mesi anche sulla console Microsoft, e Larian sembra convinta nel risolvere dei problemi tecnici non indifferenti.

Ma non è tutto: se volete provare con mano il gioco sappiate che i dev hanno rilasciato i requisiti di sistema per scoprire se i vostri PC sono in grado di reggere il terzo capitolo della saga fantasy di RPG.

Infine, se avete appena iniziato a giocare a Baldur's Gate 3, sappiate che alcuni giorni fa è stato avvistato un bug che potrebbe impedirvi di salvare la partita.