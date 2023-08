Baldur's Gate 3 è già uno dei giochi più popolari di sempre

A poche ore di distanza dall'attesissimo lancio ufficiale, Baldur's Gate 3 è già entrato ufficialmente nella storia dei videogiochi PC, rivelandosi uno dei migliori debutti di sempre su Steam.

Il ritorno della leggendaria saga di giochi di ruolo (trovate i primi due capitoli su Amazon) era particolarmente atteso, aiutato da un marketing ben realizzato e soprattutto dalla prova in accesso anticipato che ha entusiasmato chiunque abbia scelto di dare fiducia al lavoro di Larian Studios.

Advertisement

Un'attesa così entusiasmante da aver perfino spinto i server di Steam a faticare il triplo di quanto fatto con Cyberpunk 2077, guarda caso un altro attesissimo gioco di ruolo per i fan su PC.

E possiamo dire che i risultati si sono già visti: Baldur's Gate 3 è già entrato di diritto nella top 20 dei giochi più popolari di sempre su Steam. Un risultato davvero niente male, dopo meno di 24 ore dal lancio.

I risultati arrivano direttamente dall'affidabile piattaforma SteamDB: nel momento in cui scriviamo questo articolo, Baldur's Gate 3 si è andato a posizionare al sedicesimo posto nella lista dei giochi più popolari di sempre, battendo Life is Strange 2 e posizionandosi appena un gradino sotto Fallout 4.

Il nuovo gioco di ruolo ha infatti raggiunto ben 472.136 giocatori in contemporanea nelle prime ore: un dato che potrebbe potenzialmente ancora crescere, ma che per il momento è stato più che sufficiente per consacrarlo come uno dei videogiochi più popolari di sempre.

Se siete curiosi anche voi di provare questa fantastica avventura per i fan di Dungeons & Dragons, abbiamo riportato per voi i requisiti minimi di sistema, così capirete subito se il vostro PC è in grado di farlo girare dignitosamente.

Gli sviluppatori consigliamo comunque di avere un minimo di familiarità con D&D prima di iniziare la vostra avventura: tuttavia, se vorrete svegliarvi e «scegliere il caos», avrete comunque la possibilità di divertirvi senza alcun problema.