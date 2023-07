Baldur's Gate 3, c'è ancora speranza per la versione Xbox

La pubblicazione di Baldur's Gate 3 per PS5 ha sorpreso molti appassionati, sebbene non sia un'esclusiva console. Tuttavia, la versione per Xbox sembra ancora lontana dalla sua realizzazione.

La rinomata saga di Baldur's Gate ha fatto un trionfale ritorno, recentemente disponibile anche in una pregiata edizione su Amazon, e il suo arrivo su console è ormai imminente, specialmente per i possessori di PC.

La versione per Xbox di Baldur's Gate 3 è stata ufficialmente confermata, ma al momento mancano ulteriori informazioni o novità a riguardo.

Non mancano però buone notizie, va detto, a cui non si affianca una data di uscita né uno screenshot o filmato di qualcun tipo.

Ma qual è il problema di Baldur's Gate 3 su PC? Xbox Series S, in un certo senso.

La principale difficoltà è riscontrata nella modalità split-screen, poiché Larian ha dichiarato che è attualmente troppo impegnativa da adattare alla console "minore" dell'attuale generazione Xbox.

La doppia renderizzazione dell'azione di gioco non è compatibile con le prestazioni di Series S. Tuttavia, Larian sembra non considerarla un problema insormontabile, poiché l'azienda ha rilasciato nuovi aggiornamenti riguardanti lo sviluppo del gioco.

Sven Vincke, direttore creativo di Larian, ha detto che lavorare su Xbox Series S non è un problema (tramite The Gamer).

«La piattaforma va benissimo», ha dichiarato Vincke in una recente intervista.

Nello specifico, al direttore creativo è stato chiesto se Xbox Series S stia in generale rallentando lo sviluppo, visto che alcuni sviluppatori si erano scagliati proprio contro la console:

«Penso che trattiene il gaming? Definisce solo determinati parametri all'interno dei quali devi sviluppare. Ci sono modi per farlo: richiede solo uno sforzo di sviluppo. [...] Nonostante siamo cresciuti, non abbiamo risorse infinite. Ciò significa che non possiamo fare tutto allo stesso tempo»

Vincke ha paragonato lo sviluppo per Xbox Series S allo sviluppo per Nintendo Switch e PC con specifiche minime, visto che bisogna adattare un prodotto ad una piattaforma con delle specifiche hardware molto diverse.

Quindi, cosa sta succedendo alla versione Xbox di Baldur's Gate 3? Vincke ha dichiarato:

«C'è un team che sta lavorando alla versione Xbox e sta facendo progressi. È già molto meglio di com'era prima. La nostra speranza è di riuscire a farlo quest'anno, ma non voglio prendermi impegni perché quando si parla di ottimizzazione sai dove inizi ma non dove finisci.»

Nella speranza che Larian possa trovare la quadra per la versione Xbox, ecco quando Baldur's Gate 3 verrà pubblicato su PC.

Se non altro non sarà l'unico GDR dell'estate per i giocatori Xbox, visto che altri saranno puntualissimi.