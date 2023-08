Ci gira Baldur's Gate 3 sui vostri PC? Ecco i requisiti

La versione finale di Baldur's Gate 3 è in dirittura d'arrivo, con il titolo che sarà disponibile in tutto il mondo su PC e, solo successivamente, anche su PS5.

Il ritorno della saga di Baldur's Gate, che trovate anche su Amazon, è sicuramente un evento per tutti i giocatori.

Ora, dopo che gli orari di lancio su PC sono stati comunicati di recente da Larian, è tempo di parlare di requisiti minimi e raccomandati.

Come riportato anche da WindowsCentral, infatti, gli sviluppatori del gioco di ruolo fantasy hanno rilasciato le specifiche per scoprire se i vostri PC sono in grado di reggere il terzo capitolo della serie.

Baldur's Gate 3 PC Requisiti minimi di sistema per Windows

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel i5-4690 / AMD FX 8350

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon RX 480 (4GB+ di VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: L'API predefinita è Vulkan 1.1. Sono previste anche API Directx11. I requisiti minimi potrebbero diminuire nel corso dell'Early Access, con il miglioramento delle prestazioni.

Baldur's Gate 3 PC Specifiche consigliate per Windows

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX 2060 Super / AMD RX 5700 XT (8GB+ di VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: L'API predefinita è Vulkan 1.1. Sono previste anche API Directx11. I requisiti consigliati potrebbero diminuire nel corso dell'Accesso Anticipato, con il miglioramento delle prestazioni.

Baldur's Gate 3 Requisiti minimi di sistema per MAC OS

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: macOS 10.15.6

Processore: 2,6GHz Quad-Core Intel Core i7

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: AMD Radeon460 4GB

Spazio di archiviazione: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Le specifiche minime consentono di eseguire il gioco con impostazioni medio-basse. Per soddisfare le specifiche minime, è necessario un MacBook Pro 15 pollici del 2016 o più recente. Oppure un MacBook Pro 13 pollici del 2018 o più recente. Requisiti del chip M1: MacBook Air, MacBook Pro o Mac mini con chip Apple M1 e 8 GB di RAM.

Nota: il minimo significa che sarete in grado di giocare, ma dovrete fare delle concessioni sulla qualità. Se il framerate è basso, andate nelle opzioni video e provate a impostare una grafica più bassa.

Ulteriori note sui requisiti minimi:

Il gioco richiede una CPU con supporto AVX2 (in pratica, 2014 o successivo).

La grafica Nvidia non è supportata.

La scheda grafica AMD minima richiede 4 GB di VRAM; le schede con 2 GB richiederebbero lo scambio di risorse dentro e fuori la memoria, causando probabilmente problemi di prestazioni, e non sono consigliate.

Poiché la grafica integrata condivide la memoria di sistema, avere più di 8 GB sarebbe utile quando si utilizzano sistemi M1.

Baldur's Gate 3 Specifiche consigliate per MAC OS

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: macOS 10.15.7

Processore: 2,3GHz 8-Core Intel Core i9

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: AMD Radeon Pro 5500M 8GB

Spazio di archiviazione: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Le specifiche consigliate possono eseguire il gioco con impostazioni elevate o ultra. Le specifiche consigliate sono soddisfatte se si dispone di un MacBook Pro 15 o 16 pollici dal 2019 in poi. Anche un iMac del 2017 o più recente è in grado di far girare il gioco. Requisiti del chip M1: MacBook Air, MacBook Pro o Mac mini con chip Apple M1 e 16 GB di RAM.

Non sapete ancora se il vostro sistema Windows è in grado di eseguire Baldur's Gate ?. Ecco come controllare tutti i componenti del vostro dispositivo e scoprire come sono in linea con i requisiti di sistema del gioco.

1. Fate clic sul pulsante Windows nella barra delle applicazioni.

2. Digitare dxdiag.

3. Fare clic su dxdiag per visualizzare le specifiche del PC.

4. Selezionare la scheda Sistema per visualizzare i dettagli dei componenti relativi a memoria, processori e versione di Windows.

5. Fare clic sulla scheda Display per i dettagli sulla GPU.

Nel frattempo, se non siete sicuri che il vostro sistema abbia abbastanza spazio di archiviazione, aprite Esplora file, selezionate l'unità in cui volete inserire il gioco e verificate che ci siano 150 GB di spazio disponibile.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà anche sulla console Microsoft, e Larian sembra convinta nel risolvere dei problemi tecnici non indifferenti.

Nell'attesa del lancio sappiate che l'avventura di Larian vi permetterà anche di prendervi una rivincita con la stampa.

Infine, i primi due capitoli della serie di Baldur's Gate potrebbero approdare anche su Game Pass.