Baldur's Gate 3 non si ferma più e vola a 10 milioni di copie in meno di un anno

Sembra proprio che Baldur's Gate 3 non abbia alcuna intenzione di fermarsi, dimostrando una volta e per tutte all'industria videoludica che non è vero che i giochi di ruolo a turni possiedano poca attrattiva.

Larian Studios ha infatti confermato che il gioco dell'anno 2023 ha già superato i 10 milioni di copie vendute in meno di un anno dal lancio: numeri che da soli bastano a togliere ogni dubbio sull'impressionante lavoro svolto dallo studio.

Il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli su Amazon) è riuscito a conquistare non solo la critica, ma anche il grande pubblico con un prodotto di pregevole fattura, altamente rigiocabile e molto divertente anche per chi non è molto pratico del genere.

A confermare questo impressionante traguardo è stato Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, svelando che i numeri di Baldur's Gate 3 sono letteralmente schizzati in alto in pochissimo tempo, passando da appena 2 milioni a oltre 10 milioni di giocatori.

Un successo che, purtroppo, spiega ha anche portato la sua dose di "mele marce" nella community, con alcuni giocatori che si sono resi protagonisti di atteggiamenti scorretti nei confronti degli sviluppatori, esasperati dopo che la patch 6 ha portato con sé più bug del previsto.

Il director of publishing chiarisce che comunque la maggior parte dei giocatori si è rivelata sempre corretta, ma di aver ritenuto necessario svelare questi numeri per spiegare come non sia sempre così semplice riuscire ad accontentare tutti.

Larian Studios ne approfitta per ribadire ancora una volta come tutto il team sia al lavoro sul supporto ufficiale per le mod cross-platform, permettendo così non solo di usarle anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma garantendo che le prossime patch non possano portare problemi con il loro utilizzo.

In ogni caso, si tratta di un traguardo semplicemente impressionante e che sembra destinato ad aumentare, considerando che non è ancora passato neanche un anno dal lancio ufficiale.

Uno dei principali pregi di Baldur's Gate 3 è anche la sua grande attenzione all'inclusività: un elemento che gli ha permesso di essere candidato a diversi premi nei Gayming Awards.