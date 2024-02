Baldur's Gate 3, Larian conferma le mod anche su PS5 e Xbox

Il lancio della patch 6 di Baldur's Gate 3 ha purtroppo introdotto non pochi problemi, soprattutto per chi utilizzava le mod su PC: come spesso accade con aggiornamenti così robusti, molte modifiche hanno improvvisamente smesso di funzionare correttamente, creando non poca frustrazione tra gli utenti.

Ovviamente si è trattato solo di un effetto dovuto alla quantità di modifiche introdotte nella patch e non a una presunta voglia di "spaccare tutto", dato che Larian Studios ha ammesso più e più volte di essere pienamente favorevole all'utilizzo di mod per personalizzare al meglio la propria avventura.

Advertisement

E per dimostrare ulteriormente la propria buona fede nei confronti della community del terzo Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli su Amazon), il team di sviluppo ha confermato di essere al lavoro su un tool per supportare ufficialmente le mod cross-platform.

Questo significa che prima o poi potremo utilizzare le mod non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S, dato che verranno supportate ufficialmente dagli autori di Baldur's Gate 3.

A confermarlo è stato direttamente Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, con un post su X arrivato pochi istanti dopo l'annuncio dell'hotfix 19:

«Di solito non parliamo di cose che non sono ancora pronte ma, come avreste potuto già leggere, faremo un'eccezione. Stiamo lavorando su un piano robusto e cross-platform per il supporto delle mod da lanciare più in avanti quest'anno. Amiamo la nostra modding community e vogliamo supportarli. Sta arrivando.

Si tratta indubbiamente di un'ottima notizia non solo per chi già utilizza le mod, dato che un supporto ufficiale dovrebbe limitare il più possibile ulteriori bug e problemi, ma anche e soprattutto per chi gioca su console, dato che presto potrà ampliare ulteriormente la propria avventura.

Michael Douse ha voluto condividere questa informazione proprio perché comprende la frustrazione delle community di modder nel dover quasi ricostruire tutto da capo ogni volta che arriva una nuova patch, rassicurandoli che questo strumento è in lavorazione e che il team sta ascoltando ogni feedback.

Come già specificato nel post del director of publishing, al momento questo supporto è ancora in lavorazione, ma sappiamo che dovrebbe uscire nel corso del 2024: vi terremo ovviamente informati tempestivamente sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori dettagli.

In ogni caso, questo annuncio non fa altro che confermare quanto Larian Studios tenga particolarmente a comunicare con la propria community ed ascoltarla: siamo certi che molti fan gradiranno particolarmente questo update.

E la community di modder di Baldur's Gate 3 ha già dimostrato di avere non poco talento, come dimostrato da una modifica che ha introdotto Malenia di Elden Ring nei Forgotten Realms.