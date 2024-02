Baldur's Gate 3 è diventato «la città dei bug» dopo la patch 6, per i fan

La patch 6 di Baldur's Gate 3 ha introdotto tantissime novità pensate per migliorare l'esperienza dei fan: non solo sono stati introdotti tanti nuovi baci romantici, ma sono state riviste interamente alcune cutscene ed incontri importanti.

Per esempio, Larian Studios ha pensato bene di migliorare il finale malvagio, aggiungendo un piccolo dettaglio specifico valido solo per alcune romance, oppure rendendo un certo incontro durante l'Atto 3 molto più memorabile.

Advertisement

Un aggiornamento immenso che pesa addirittura fino a 150GB su PC ma che, forse inevitabilmente, ha portato con sé tantissimi bug che stanno creando non pochi problemi ai giocatori.

Gli utenti hanno infatti iniziato a compilare una lista di bizzarri errori riscontrati con il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon), che in alcuni casi possono portare perfino a una fine anticipata della modalità Onore.

Tra i più assurdi segnalati dall'utente Reddit Cygerstorm, che è arrivato a definire il nuovo Baldur's Gate 3 «la città dei bug», riportiamo l'Avvizzito che può diventare ostile durante il primo incontro e uccidere l'intero party, Wyll che si autoinvita all'accampamento prima di averlo incontrato, Lae'zel che si dirige immediatamente dalla pattuglia di Githyanki dopo averla liberata dalla gabbia e una Zietta Ethel che mostra la sua vera forma già al boschetto.

Un altro bug particolarmente pesante è stato segnalato dall'utente Reddit BroGameTime ed è presente nell'Atto 2: in determinate circostanze, potrebbe essere impossibile arrivare alla fase finale del tempio di Shar e scoprire il Canto Notturno.

Viene riportata anche l'impossibilità di accedere agli inventari dei negozianti, che improvvisamente spariscono e si ritrovano con 0 monete d'oro per acquistare i vostri oggetti: in questo caso, il suggerimento è di provare a cambiare personaggio per sistemarlo.

Insomma, a giudicare dalla quantità di bug segnalati dagli utenti, potremmo doverci aspettare un rapido hotfix nei prossimi giorni: ci auguriamo naturalmente, qualora abbiate già scaricato la patch, che la vostra esperienza non si riveli così problematica.

Ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile una patch, anche se da Larian al momento non sono arrivati annunci in merito.