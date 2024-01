Baldur's Gate 3 ha ora un "pezzo" di Elden Ring, grazie ai fan

Malenia è probabilmente il boss più difficile di Elden Ring. Così difficile e celebre che un giocatore ha deciso di includere il villain in Baldur's Gate 3.

L'ultimo capitolo della saga di GDR (trovate vari gadget su Amazon) ha infatti dalla sua una valanga di utenti disposti ad aggiungere cose, per il puro gusto di farlo.

Basti pensare al fan che di recente ha reso possibile giocare a Baldur's Gate 3 con un tocco di Star Wars, che male non è.



Ora, come riportato anche da The Gamer, grazie al modder Hijimare, Malenia è entrata a far parte del mondo di Baldur's Gate.

La mod, intitolata semplicemente Malenia Set, aggiunge la sua iconica armatura, due spade e le ali.

È possibile rendere Malenia la propria Tav o dare la sua armatura a qualcuno del proprio gruppo, se si desidera trasformare Shadowheart in un cosplayer.

Sebbene la mod sia un port quasi perfetto di Malenia "da un gioco all'altro", c'è una differenza sostanziale: la sua gonna.

«Non possiamo creare una fisica personalizzata con le collisioni, quindi [la gonna lunga] si aggancia al corpo», ha commentato Hijimare. «Per questo ho sostituito la gonna con una corta a catena. È ancora possibile indossare la gonna lunga originale, ma non lo consiglio, la fisica è pessima».

Potreste combinare il set di Malenia con la mod Aasimar (che trovate qui) per una rappresentazione ancora più autentica, permettendole di usare le ali anziché renderle solo estetiche.

Potete in ogni caso scaricare il Malenia Set, ovviamente in forma totalmente gratuita, cliccando qui.

Lasciando da parte le mod dedicate al capolavoro ed ex GOTY di Larian Studios, vi consigliamo anche di scoprire i metodi per uccidere l'Avvizzito o come sconfiggere Raphael già a partire dall'Atto 1.

Infine, Baldur's Gate 3 è ricco di segreti che potrebbero sfuggirvi durante la prima run: i fan hanno voluto provare a raccogliere quelli più rari di sempre.