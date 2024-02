Baldur's Gate 3, l'hotfix 19 è disponibile: ecco cosa cambia

La patch 6 di Baldur's Gate 3 si è rivelata una delle più ambiziose e pesanti mai realizzate da Larian Studios, ma probabilmente è anche per questo che si sono verificati più effetti imprevisti del solito.

Sfortunatamente, l'ultimo aggiornamento importante ha infatti introdotto un'enorme quantità di bug bizzarri, costringendo lo studio di sviluppo a lavorare attivamente per provare a risolverne la maggior parte in tempi rapidissimi.

A pochi giorni di distanza dal rilascio del precedente hotfix, adesso gli appassionati potranno scaricare l'hotfix 19: quest'ultima patch di emergenza è già disponibile per il download su PC, mentre gli utenti su PS5 e Xbox dovrebbero ancora dover pazientare qualche ora.

L'ultimo update per il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon) serve dunque a risolvere alcuni dei bug più comuni segnalati dagli utenti: tra questi, Larian segnala di aver sistemato diversi nuovi baci romantici di Lae'zel e Minthara, che potevano non adattarsi correttamente ai personaggi creati dagli utenti.

È stato poi sistemato un bug con l'opzione nascondersi di gruppo, che prima di questo hotfix poteva coinvolgere anche i membri del party non raggruppati, causando ovviamente diversi problemi per i giocatori più furtivi.

Sono anche stati sistemati diversi crash che potevano capitare in circostanze specifiche, ripristinati alcuni dialoghi e riportato i numeri accanto agli slider durante la creazione dei personaggi — anche se in quest'ultimo caso non sembra essersi trattato di un bug, ma di una scelta voluta su cui è stata fatta marcia indietro per richiesta dei fan.

Se siete curiosi di vedere nello specifico tutti i crash risolti e bug minori sistemati con l'hotfix 19, vi lasciamo al changelog completo al seguente indirizzo.

Larian Studios ha comunque anticipato che questa non sarà l'ultimo hotfix di Baldur's Gate 3: il team di sviluppo è ancora al lavoro per risolvere molti dei problemi segnalati dalla community in seguito alla patch 6. Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili nuovi update da scaricare.