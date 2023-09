Baldur's Gate 3, il nuovo hotfix è già disponibile a sorpresa

Larian Studios ha rilasciato nelle scorse ore una nuova patch a sorpresa per Baldur's Gate 3: l'hotfix #6 è ufficialmente disponibile per il download, sia su PC che su PS5.

Un aggiornamento che ha sicuramente sorpreso i fan, considerando che la scorsa patch era stata rilasciata appena un paio di giorni fa, ma che dimostra ancora una volta la grande volontà di questo studio di realizzare la migliore esperienza possibile per la community.

Advertisement

Il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate gli episodi originali su Amazon), del resto, ha conquistato i fan proprio per la grande cura per i dettagli: in questo caso, si tratta di un hotfix particolarmente breve e che è servito principalmente per sistemare al volo alcuni bug segnalati dai fan con l'ultima patch.

In particolar modo, l'hotfix #6 segnala di aver risolto un bug che impediva di avviare nuovi dialoghi, i tutorial in-game che potevano non comparire correttamente utilizzando un controller e alcuni artefatti visivi in determinate aree della campagna.

Hotfix #6 is now live for Baldur's Gate 3 on PC & PS5!



This hotfix takes care of a few issues affecting dialogues and the controller interface.



Read more: https://t.co/NfhMnjf2aw pic.twitter.com/KzasGc7cCH — Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) September 7, 2023

Come accennavamo in apertura, la patch è già disponibile gratuitamente per il download su entrambe le versioni di gioco: pur non essendo particolarmente corposa, non possiamo ovviamente che invitarvi a scaricarla il prima possibile.

È probabile che questa patch sarà inclusa anche nella versione Xbox, in arrivo entro la fine dell'anno: del resto, il lancio su PlayStation 5 aveva già incluso tutte le patch correttive rilasciate in precedenza su PC. Di conseguenza, anche se minori, si tratta di aggiornamenti importanti per garantire la migliore versione possibile per chi ancora non ha potuto giocarlo.

La parità tra le diverse versioni di Baldur's Gate 3 sarà molto importante in vista degli aggiornamenti futuri: Larian Studios ha già confermato che è attualmente in sviluppo anche il cross-play, per poter affrontare la co-op anche con amici che possiedono piattaforme differenti.