Se per qualche motivo amate Minthara, l'ultima patch di Baldur's Gate 3 vi piacerà

Baldur's Gate 3 sta continuando a migliorare la propria esperienza aggiornamento dopo aggiornamento, e stavolta tocca alla crudele Minthara che ora sarà molto più... romantica.

Se Larian ha rivelato che, neanche a dirlo, il personaggio più amato (in tutti i sensi) dai giocatori è Cuorescuro, già presente anche all'interno dell'espansione di Magic dedicata a Baldur's Gate 3 (la trovate su Amazon), è comunque possibile provare ad avere delle relazioni con altri personaggi.

Advertisement

Il meccanismo che porta i giocatori a poter creare delle romance con i personaggi originali creati da Larian ha anche creato delle peculiari speedrun sexy, che i giocatori stanno tentando in ogni modo e con ogni personaggio.

Larian ha svelato di recente che l'eccessiva focosità dei personaggi è per altro relativa a un bug.

«Ecco perché all'inizio erano così eccitati. Non doveva essere così. Da allora abbiamo sistemato il problema, almeno per alcuni di essi. Ne stiamo ancora sistemando alcuni», ha svelato Swen Vincke in una recente intervista.

Tra quelli che saranno sistemati c'è anche Minthara, la crudele drow che potrete reclutare nel gruppo di eroi (per modo di dire...) di Baldur's Gate 3 nel caso vogliate seguire una storyline malvagia.

Come riporta PC GamesN, il prossimo hotfix del titolo di Larian renderà più facile poter intrecciare una relazione amorosa con la drow, sbloccando anche delle opzioni inedite, come spiega la nota della patch:

«Questo hotfix risolve un bug che bloccava l'accesso ad alcune linee di dialogo di Minthara, incluse alcune riprese interessanti dei tuoi compagni sulla tua decisione di uscire con la spietata paladina del Giuramento di Vendetta.»

Inoltre, se la relazione rimane stabile, questa proseguirà anche durante l'Atto 3 del gioco, nel quale verranno sbloccati nuovi dialoghi che consentiranno di esplorare e approfondire la relazione e scoprire maggiori dettagli sul retroscena di Minthara.

Questo è molto interessante perché, come approfondisce Larian, i compagni del gruppo commenteranno la relazione e potrebbero persino trovarsi dalla parte cattiva di Minthara.

Le patch di Baldur's Gate 3 che sono arrivate in queste settimane, la prima con oltre 1000 fix e la seconda più recente, sistemeranno quindi anche l'aspetto più romantico del gioco.

Così come l'atto finale e il destino di alcuni personaggi, per cui anche Larian vuole il meglio per i giocatori.