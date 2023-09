Baldur's Gate 3, Larian promette novità per il cross-play

Continua imperiosa la cavalcata di Baldur's Gate 3 che, tra le tante novità, avrà prima o poi anche la possibilità di supportare il cross-play, secondo Larian.

Il massiccio GDR di Larian, che da adesso ha anche una guida completa che potete trovare su Amazon, è un prodotto in continua evoluzione grazie al supporto del team di sviluppo.

Advertisement

Come per la versione Xbox, su cui il team sta lavorando per trovare una soluzione anche allo split screen su Xbox Series S. Mentre la versione PlayStation 5 è disponibile da poche ore e, nonostante alcuni piccoli problemi, ha già trovato terreno fertile nella community.

Baldur's Gate 3 è infatti diventato con facilità il gioco migliore su PS5 per quest'anno, con un Metacritic altissimo che si allinea a quanto accaduto su PC.

Tuttavia, sebbene ci sarà la cross-progression confermata su tutte le piattaforme con i salvataggi che potranno essere importati tra PC, PS5 e Xbox, al momento non c'è il supporto per il cross-play.

Vista la natura anche multiplayer del titolo è un peccato che non si possa giocare tra più piattaforme, ma non sarà sempre così.

Come riporta VGC, infatti, Larian ha in piano l'inserimento del cross-play in futuro.

Lo ha svelato il responsabile editoriale dello studio, Michael Douse, in una recente intervista, spiegando che la funzionalità non è mai stata dimenticata:

«Era sempre in programma, ma sapevamo che non ci sarebbe stata per il lancio. È nella tabella di marcia e, anche se abbiamo un'idea di quando vorremmo che fosse pronta, non vogliamo fissare una data finché non ne saremo sicuri.»

Una buona notizia per chi, magari, si addentrerà all'interno di Baldur's Gate 3 tra qualche tempo e potrà giocare liberamente con gli utenti di tutte le piattaforme.

La citata versione Xbox del gioco sarà infatti pubblicata entro la fine dell'anno, a completare tutte le piattaforme di attuale generazione.

Il tutto mentre Larian sta già guardando al futuro con il suo prossimo gioco, come ha svelato di recente.