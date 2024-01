Baldur's Gate 3, i fan svelano tutti i segreti che (forse) vi sono sfuggiti

Baldur's Gate 3 è un'avventura così ricca di segreti ed easter egg da aver reso praticamente impossibile riuscire a vedere tutto ciò che il gioco ha da offrire in una sola run: Larian Studios è dunque riuscita a creare non solo un'avventura in grado di divertire per tantissime ore, ma anche altamente rigiocabile.

L'erede dei leggendari giochi di ruolo (trovate i primi due capitoli su Amazon) tiene particolarmente in considerazione le scelte degli utenti, fornendo a tutti gli effetti un'avventura personalizzata che potrebbe rivelarsi unica per ciascun giocatore.

Se siete curiosi di scoprire quali sono i segreti che, con buona probabilità, potrebbero esservi sfuggiti durante le vostre run, TheGamer segnala un interessante thread aperto su Reddit, in cui i fan hanno elencato tante curiosità, oggetti e scene nascoste che potrebbero non essere comparse nella vostra run.

Per ovvi motivi, dobbiamo avvisarvi prima di proseguire che potreste incontrare alcuni spoiler sulla trama, dunque vi consigliamo di leggere soltanto se avete già finito il gioco oppure se la vostra curiosità è tale da ignorare ogni pericolo.

Si parte con un segreto nella zona più alta della Torre Arcana, un'area disponibile solo dopo aver raggiunto l'Atto 2: potreste trovare infatti un bizzarro sgabello su cui, una volta che vi sarete seduti sopra, vi permetterà di avere il bonus della Forza dei Giganti delle Colline... ma solo finché ci resterete seduti.

Un oggetto dunque abbastanza inutile, a meno che non decidiate di attaccarlo e romperlo: fare ciò vi permetterà di raccogliere una delle sue gambe per ottenere la Mazza della Forza dei Giganti delle Colline, un'arma esclusiva che probabilmente vi sarà sfuggita. Del resto, chi attaccherebbe mai uno sgabello?

Un'altra curiosità riguarda invece un epilogo esclusivo per Lae'zel, la nostra guerriera Githyanki preferita: se durante l'Atto 1 sceglierete di raccogliere un uovo dall'Asilo durante le vostre ricerche per una cura, potreste voler assicurarvi che la nostra compagna lo tenga nel suo inventario per tutto il resto della campagna.

Se batterete il gioco assicurandovi che lo tenga sempre con sé, durante l'epilogo verrà svelato che Lae'zel ha scelto di crescerlo come suo figlio: un epilogo molto interessante, soprattutto se avete intenzione di fare la sua romance.

Dopo una curiosità felice, per par condicio tocca segnalarne una molto triste: durante la vostra campagna, potrebbe capitarvi di incontrare una tiefling impegnata a spiare una pattuglia di Githyanki: se proverete a parlarle e invitarla al vostro accampamento, rifiuterà la vostra offerta sottolineando che preferisce esplorare il mondo da sola.

Una volta arrivati all'Asilo Githyanki, potrete purtroppo trovare il suo corpo senza vita in una delle prigioni, dopo essere stata torturata. Potete scegliere di utilizzare la magia di parlare con i morti per sbloccare alcuni dettagli al riguardo, rendendola decisamente una delle scene più strazianti di tutto il gioco.

Questi sono solo alcuni esempi, ma vi consigliamo di dare un'occhiata al thread completo sul post Reddit che abbiamo allegato in precedenza per scoprire tante altre curiosità che potrebbero esservi sfuggite.

Ricordiamo che nelle scorse giornate sono arrivati due aggiornamenti molto importanti per Baldur's Gate 3: non solo l'ultimo hotfix che ha reso Gale decisamente meno impaziente, ma anche un aggiornamento firmware su Xbox Series X per sistemare una volta e per tutte i problemi di salvataggio.

Tra i personaggi più amati del gioco non possiamo non menzionare il vampiro Astarion, ma i fan hanno avuto una critica non da poco sul suo personaggio... è praticamente inutile ai fini della trama.