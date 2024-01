Baldur's Gate 3, c'è chi ha battuto Raphael nell'Atto 1 (con un bottino leggendario)

Le meccaniche di gioco di Baldur's Gate 3 offrono ai giocatori una libertà d'azione senza precedenti, consentendo anche di poter abusare il sistema di gioco a proprio vantaggio per ottenere risultati inaspettati.

Non è infatti un caso che le speedrun prediligano determinati poteri e personaggi selezionabili, al fine di abusare il più possibile queste strategie e bypassare gran parte della storia di gioco.

E uno dei personaggi più affascinanti che è possibile incontrare fin da primi istanti è sicuramente Raphael, il diavolo che promette di avere ciò che vi serve per riuscire a sconfiggere la minaccia dell'Assoluta — ma sarà ovviamente necessario fare un patto con lui, prospettiva decisamente poco intrigante.

Il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) offre però la possibilità di affrontarlo e sconfiggerlo nell'Atto 3, ma qualche fan è riuscito a scoprire un trucco per batterlo fin dal primo Atto, quando normalmente non dovrebbe essere possibile affrontarlo.

Come riportato da GamesRadar+, il trucco in sé è molto semplice: basta separare un personaggio dal gruppo per far attivare la relativa cutscene di Raphael all'accampamento, per poi utilizzare gli altri personaggi per picchiarlo fino a quando non sarà sconfitto — assicurandosi però di attivare i danni non-letali, per non creare problemi con il resto della storia.

Questo trucco era in realtà già disponibile nelle prime versioni del gioco, ma Larian Studios aveva deciso di patcharlo: non aveva infatti molte funzionalità, dato che il Raphael dell'atto 1 portava con sé solo il suo diario.

Con gli ultimi aggiornamenti, invece, l'utente Reddit Hope_bringer ha scoperto che sconfiggerlo con la sua prima apparizione vi permetterà di avere immediatamente accesso all'armatura Helldusk, uno degli equipaggiamenti leggendari e migliori di tutto Baldur's Gate 3, solitamente ottenibile come bottino solo dopo la sua difficile boss fight segreta del terzo atto.

L'unico fattore da tenere in mente è che sarà necessaria molta pazienza: Raphael possiede infatti ben 666 punti vita e, pur non reagendo alle vostre mosse, richiederà diverso tempo prima di essere sconfitto. È comunque un piccolo easter egg di cui potrete approfittare per rendere le vostre run future un po' più semplici.

Restando in tema di segreti per sconfiggere nemici impensabili, un altro giocatore è riuscito a capire come uccidere l'Avvizzito — anche se vi sconsigliamo di ripetere la procedura, dato che non avrete alcun vantaggio da questa operazione.

