Baldur’s Gate 3 incontra Star Wars, grazie ai fan

Baldur's Gate 3, ossia l'ormai celebre titolo ha rilanciato il genere dei giochi di ruolo a turni, a quanto pare continua a essere supportato dai modder, specie i fan di Star Wars.

L'ultimo capitolo della saga di GDR (trovate vari gadget su Amazon) ha infatti dalla sua una valanga di utenti disposti ad aggiungere cose, per il puro gusto di farlo.

Basti pensare al fan che di recente ha reso possibile giocare a Baldur's Gate 3 nei panni di un Dunmer, ossia la razza di elfi oscuri presente in giochi come come Morrowind e Skyrim.

Ora, come riportato anche da DSOGaming, il modder 'Palmaman33′ ha appena rilasciato una Star Wars Lightsabers Mod per l'ultimo gioco di ruolo di Larian Studios.

Si tratta di una mod imperdibile per tutti i fan di Star Wars e non solo: quindi, specie se state giocando a Baldur's Gate 3 su PC, assicuratevi di provarla.

Entrando nei dettagli, questa mod aggiunge una spada laser con 5 varianti di colore e 5 rarità. E sì, se ve lo state chiedendo, potrete usare le spade laser a due mani.

Ciò che questa mod non fornisce è una classe di Star Wars. Inoltre, non presenta abiti o armature specifiche.

Quindi sì, non è una mod perfetta, ma è pur sempre gratuita e realmente interessante (chissà che qualcuno non la migliori in futuro).

In ogni caso, chi è interessato può scaricare la mod gratuitamente da questo indirizzo. Una volta installata, sarà possibile ottenere tutte le spade laser dal forziere del tutorial o acquistarle dai commercianti.

Lasciando da parte le mod dedicate alla galassia lontana lontana creata da George Lucas, vi consigliamo anche di scoprire i metodi per uccidere l'Avvizzito o come sconfiggere Raphael già a partire dall'Atto 1.